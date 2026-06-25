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25.06.2026 09:10

Δύο δημιουργοί συναντιούνται στην Αθήνα μέσα από μια έκθεση αφιερωμένη στην υλικότητα

25.06.2026 09:10
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Έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο σύγχρονο καλλιτεχνικό κόσμημα και την κεραμική γλυπτική επιχειρεί να αναδείξει η έκθεση «FORMA | Objects in Conversation», η οποία φιλοξενείται έως τις 18 Ιουλίου στην Uni.Versus Art Room, στο κέντρο της Αθήνας.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 18 Ιουνίου παρουσία φιλότεχνων, καλλιτεχνών, συλλεκτών και ανθρώπων του πολιτισμού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο δύο δημιουργών που κινούνται με συνέπεια στον χώρο των εφαρμοσμένων εικαστικών τεχνών.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται η κεραμίστρια και εικαστικός Μαριλένα Μιχοπούλου και η δημιουργός καλλιτεχνικού κοσμήματος Δώρα Χαραλαμπάκη. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες, οι δύο καλλιτέχνιδες συναντώνται σε έναν κοινό προβληματισμό γύρω από τη σχέση του αντικειμένου με τη μνήμη, την εμπειρία και τη διαχρονική αξία της ύλης.

Τα έργα της Μαριλένας Μιχοπούλου αντλούν στοιχεία από τη μακρά παράδοση της ελληνικής κεραμικής, τα οποία επαναδιατυπώνονται μέσα από μια σύγχρονη γλυπτική ματιά. Οι αυστηρές φόρμες, οι χαράξεις και η έμφαση στη δομή αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της, είτε πρόκειται για γλυπτικά αντικείμενα είτε για κοσμήματα.

Από την πλευρά της, η Δώρα Χαραλαμπάκη εξερευνά τα όρια ανάμεσα στο κόσμημα και τη μικρογλυπτική. Οι οργανικές φόρμες, η έντονη υλικότητα και η ιδιαίτερη χρωματική παλέτα που χρησιμοποιεί έχουν διαμορφώσει μια αναγνωρίσιμη εικαστική ταυτότητα, η οποία αποτυπώνεται και στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση, η «FORMA | Objects in Conversation» επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές εκδοχές με τις οποίες ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως έργο τέχνης, γλυπτό και κόσμημα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θέση των εφαρμοσμένων τεχνών στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων της Uni.Versus Art Room, ενός χώρου που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη παρουσία στον χώρο του καλλιτεχνικού κοσμήματος και των συλλεκτικών εφαρμοσμένων τεχνών, φιλοξενώντας δημιουργούς που διερευνούν νέες μορφές έκφρασης μέσα από την ύλη και το αντικείμενο.

Τη θεωρητική επιμέλεια των κειμένων της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Ελένη Γατσά, ενώ την επιμέλεια της εγκατάστασης υπογράφουν η Νίκη Στυλιανού και η ομάδα της Uni.Versus Art Room.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:44
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