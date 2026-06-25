ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μέρισμα άνω των 41 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε για τους μετόχους

Το «πράσινο φως» για τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 41,37 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025 έδωσαν οι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου.

Η απόφαση προβλέπει μικτό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,38 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό καθαρό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε περίπου 39,3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το τελικό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι θα είναι ελαφρώς αυξημένο λόγω των ιδίων μετοχών που κατέχει ο όμιλος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει άμεσα και έμμεσα 2.334.513 ίδιες μετοχές, με αποτέλεσμα το ποσό που αναλογεί σε αυτές να ανακατανέμεται στους υπόλοιπους μετόχους. Έτσι, η τελική διανομή διαμορφώνεται σε 0,409237 ευρώ μικτά ανά μετοχή ή 0,388776 ευρώ καθαρά μετά την παρακράτηση φόρου.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 1η Ιουλίου 2026 (record date), ενώ από τις 30 Ιουνίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.

Η καταβολή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλίου 2026, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών λογαριασμών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.

Για ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονόμοι θανόντων μετόχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς μετά την απαραίτητη νομιμοποίηση.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι μετά τις 7 Ιουλίου 2027 η καταβολή τυχόν μη εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία της. Όσα μερίσματα δεν αναζητηθούν μέσα σε διάστημα πέντε ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

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