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25.06.2026 19:17

Υπουργείο Εξωτερικών για Βενεζουέλα: Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Βενεζουέλας

25.06.2026 19:17
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Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, εκφράζει τη συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που ισοπέδωσαν κτίρια και είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 150 νεκρούς και στέλνει συλλυπητήρια στις οικογένειες των πληγέντων.

«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό της Βενεζουέλας μετά τον καταστροφικό σεισμό κοντά στο Καράκας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στεκόμαστε στο πλευρό όλων των πληγέντων», αναφέρει.

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