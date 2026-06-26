ΣΥΡΙΖΑ: Σε δύσκολη θέση ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα – Αναμένονται οι 70 υπογραφές της μειοψηφίας για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Σε δυσχερή θέση περιέρχεται ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά είπε ένα καθαρό «όχι» στις προεκλογικές συνεργασίες με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο, φωτογραφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγο νωρίτερα, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Φάμελλος είχε επιμείνει στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου. Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ξανά «θετική» την πρωτοβουλία ΕΛΑΣ, και πρόσθεσε πως «μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προοδευτική ανατροπή, τη στηρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι». Κι ακόμα ανέφερε πως «εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση» και μίλησε για ανασύνθεση που όμως απαιτεί και «ενότητα». Έκανε πάντως ένα βήμα στην κατεύθυνση όσων του ζητούσαν από την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει, αν δηλαδή το κόμμα θα έχει παρουσία στη ΔΕΘ. Στην εισήγηση γίνεται λόγος για παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ, στο πλαίσιο όμως μιας ευρύτερης αναφοράς που παραπέμπει την νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, τον Σεπτέμβριο (άρα όχι νωρίτερα) ακριβώς για την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση.

Είναι με ερωτηματικό λοιπόν πώς θα διαχειριστεί ο Σωκράτης Φάμελλος την άρνηση Τσίπρα σε συνδυασμό με την δική του επιμονή στην απόφαση, που φάνηκε να μην στηρίζουν ούτε συνεργάτες του όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος με τα όσα είπε στη χθεσινή συνεδρίαση θεωρήθηκε ότι παίρνει αποστάσεις από την προεδρική εισήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα στη συνεδρίαση του οργάνου δεν ήταν ευνοϊκό για τον Φάμελλο, υπό την έννοια πως απ’ όσους μίλησαν οι 9 τάχθηκαν με την θέση ότι είναι αναγκαίος ένας οδικός χάρτης ενώ 7 κινήθηκαν στην λογική της εισήγησης Φάμελλου ότι η απόφαση είναι ορθή και δεν χρειάζεται καμία εξήγηση.

Και μπορεί τα φώτα να έπεσαν στην κίνηση του Πολάκη να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει γέφυρα συνεννόησης, ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις δύο άλλων στελεχών. Του Θανάση Θεοχαρόπουλου, όπως προαναφέρθηκε, και της Ρένας Δούρου.

Θεοχαρόπουλος: Να ετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα, να λειτουργήσουμε ως κόμμα, να ετοιμαστούμε για ΔΕΘ

Ο Θ. Θεοχαρόπουλος, επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου και μέλος της Π.Γ. προχώρησε στις δύσκολες διαπιστώσεις και την αποσαφήνιση των αρνητικών δεδομένων όπως ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν διαπραγματεύεται με συλλογικότητες και κόμματα και πως «πως η ΕΛΑΣ προχωράει την ανασύνθεση του χώρου αλλά αυτή τη στιγμή η ενότητα δεν προχωράει». Επίσης, διευκρίνισε ότι «μιλάμε για κριτική στήριξη στον Τσίπρα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στήριξη δεν είναι «άκριτη» ή άνευ όρων.

Επομένως, είπε, «το δικό μας συλλογικό υποκείμενο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να ετοιμάζεται να πάει στη ΔΕΘ. Ατομικά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αλλά τώρα μιλάμε για το συλλογικό υποκείμενο».

Δούρου: Να κατέβουμε στις εκλογές – Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν είναι κατ’ ανάγκην αντιπαραθετικά

Από την πλευρά της μειοψηφίας η Ρένα Δούρου φαίνεται να τοποθετήθηκε πιο καθαρά απ’ όλους ως προς την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει δικό του ψηφοδέλτιο.

Η βουλευτής Δυτικής Αθήνας, σημείωσε πως «η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά». Τόνισε πως «αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα πρέπει να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν».

Και το πιο σημαντικό, επισήμανε, πως «διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια», εκφράζοντας την άποψη ότι μια μη αντιπαραθετική στάση μεταξύ δύο κομμάτων είναι εφικτή και διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου.

Σήμερα, αναμένονται εξελίξεις, εφόσον η μειοψηφία καταθέσει πράγματι τις 70 υπογραφές που απαιτούνται για να συγκληθεί συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Από την πλευρά αυτή, υποστηρίζεται ότι οι υπογραφές υπάρχουν, είναι πολύ παραπάνω από 70 αν και θα κατατεθούν μόνο οι καταστατικώς απαιτούμενες, και πως θα τις καταθέσουν το αργότερο το πρωί. Σε αυτή την περίπτωση, «ξεκλειδώνει» νέα συνεδρίαση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

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