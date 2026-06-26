Το Ιράν επαναλαμβάνει ότι έχει δικαίωμα να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν

Η Τεχεράνη επανέλαβε την Παρασκευή ότι έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τα κράτη του Κόλπου να μην πάρουν το μέρος των ΗΠΑ, μια ημέρα αφότου μια επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν ανέδειξε την ευθραυστότητα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Το Ιράν απαντούσε σε αυτό που χαρακτήρισε «παρεμβατική, ανεύθυνη και προκλητική» κοινή δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών και έξι κρατών του Κόλπου, η οποία απέρριψε την επιμονή του Ιράν ότι θα μπορούσε να επιβάλλει διόδια στα πλοία που διέρχονται από το στενό.

«Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί με ασαφείς ρυθμίσεις, παράλληλες διαδρομές ή λήψη αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο του Ιράν ως παράκτιου κράτους», δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι στο X.

Iran’s ⁠deputy foreign minister Kazem Gharibabadi says safe passage through the Strait of Hormuz can not be guaranteed without coordination with Iran, and that failure to coordinate could result in the suspension of any designated route



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Υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε αργότερα ότι τρία ξένα δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν μια «μη εξουσιοδοτημένη διέλευση» από το στενό, απωθήθηκαν μετά από προειδοποίηση από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά περισσότερο από 3% την Παρασκευή, οδεύοντας προς μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες παρά τις αντικρουόμενες ερμηνείες της ενδιάμεσης συμφωνίας της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και την επιβράδυνση της κυκλοφορίας μέσω του στενού, από όπου συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Saudi Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό λιμάνι στον κόσμο, μετά από σχεδόν τετράμηνη διακοπή, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώνοντας μια περιοδεία στον Κόλπο για να καθησυχάσει τους νευρικούς περιφερειακούς συμμάχους σχετικά με την προσωρινή συμφωνία, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι εάν το Ιράν απειλήσει ή μπλοκάρει πλοία στο στενό, «θα έχουμε πρόβλημα».

Σε κοινή τους δήλωση, ο Ρούμπιο και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ζήτησαν «ελεύθερη, άνευ όρων και απεριόριστη πλοήγηση» στο στενό χωρίς διόδια ή «προσπάθειες επιβολής ελέγχου» και δήλωσαν ότι μια διαρκής ειρήνη πρέπει να αντιμετωπίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την υποστήριξη του Ιράν σε ομάδες πληρεξουσίων.

Το Ιράν προειδοποιεί εναντίον «εχθρικών και επεμβατικών πολιτικών»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε την Παρασκευή λέγοντας ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο ήταν η πηγή περιφερειακής ανασφάλειας και διχασμού και ότι το στενό θα πρέπει να διοικείται από το Ιράν και το Ομάν σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας.

«Προειδοποιούμε για τη συνέχιση των εχθρικών και παρεμβατικών πολιτικών στην περιοχή», ανέφερε.

Η Τεχεράνη ανέλαβε τον αποτελεσματικό έλεγχο της πλωτής οδού μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που πυροδότησαν τον πόλεμο, διαταράσσοντας τις ροές πετρελαίου και κλονίζοντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και την ευρύτερη οικονομία.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

«Η σταθερότητα των αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου οφείλεται στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν επί έναν αιώνα… η στρατηγική τους επιβίωση βρίσκεται στο έλεος της ανοχής της Τεχεράνης», δήλωσε ο Βελαγιατί στο X.

Το Evergreen Marine της Ταϊβάν, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το πλοίο του, με σημαία Σιγκαπούρης, Ever Lovely, χτυπήθηκε κοντά στο Ομάν την Πέμπτη από ένα «άγνωστο αντικείμενο» ενώ βρισκόταν σε μια διαδρομή που συνιστά η βρετανική ναυτική υπηρεσία UKMTO.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα και το πλοίο αργότερα συνέχισε το ταξίδι του έξω από το στενό.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν είχε πυροβολήσει το πλοίο. Η Αρχή του Περσικού Κόλπου του Ιράν — που συστάθηκε από την Τεχεράνη για να διαχειρίζεται τα αιτήματα για πλοία που ταξιδεύουν μέσω του στενού — δήλωσε ότι η διέλευση από μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές θα ήταν «ευθύνη του ιδιοκτήτη, του χειριστή και του διοικητή του σκάφους».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε αυτόν τον μήνα ότι εάν το Ιράν δεν τηρήσει την ενδιάμεση συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας του στενού, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς της χώρας.

Λίβανος, πυρηνικές επιθεωρήσεις ανάμεσα στα αγκάθια των διαπραγματεύσεων

Παράλληλα με το ζήτημα του ελέγχου του στενού, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για άλλα στοιχεία της συμφωνίας-πλαισίου για την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κινήτρων για το Ιράν, των πυρηνικών επιθεωρήσεων και του παράλληλου πολέμου του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η συμφωνία έχει ορίσει 60 ημέρες συνομιλιών για την αντιμετώπιση πιο ακανθωδών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Στις ΗΠΑ, ο πόλεμος επιβαρύνει σοβαρά τον Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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