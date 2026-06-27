efood: Άλμα 33% στον τζίρο το 2025, αλλά χαμηλότερη κερδοφορία παρά την αύξηση των παραγγελιών

Σημαντική ενίσχυση των εσόδων, αλλά αισθητή υποχώρηση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Online Delivery, η εταιρεία του ομίλου Delivery Hero που διαχειρίζεται την πλατφόρμα efood στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 280,5 εκατ. ευρώ από 211 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 33%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της πλατφόρμας και την αύξηση της εμπορικής της δραστηριότητας σε όλες τις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι 46,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σύγκριση με το ιδιαίτερα ισχυρό αποτέλεσμα του 2024.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών συνδέεται κυρίως με τον μεγαλύτερο αριθμό παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας efood, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αυξήθηκαν κατά 40,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Παράλληλα, θετική συμβολή είχε και η ανάπτυξη των υπηρεσιών προβολής και προώθησης που προσφέρει η πλατφόρμα στα συνεργαζόμενα καταστήματα. Τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 3,6 εκατ. ευρώ, καθώς ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν τα διαφημιστικά και προωθητικά εργαλεία του efood για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην εφαρμογή.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων δείχνει ότι το efood συνεχίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά του στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τόσο τον όγκο των συναλλαγών όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους συνεργάτες του. Παράλληλα, η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, πέρα από τις προμήθειες των παραγγελιών, αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας.

Η Online Delivery, μέλος του διεθνούς ομίλου Delivery Hero, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας efood, η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών παραγγελιών για εστίαση, καφέ, είδη σούπερ μάρκετ και άλλες κατηγορίες προϊόντων. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας, παρά τη μείωση της κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία είχε κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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