ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και BOSBI δημιουργούν δίαυλο επενδύσεων Ελλάδας – Τουρκίας με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη

Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανικής δραστηριότητας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας διαμορφώνουν η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και η τουρκική Bergama Organized Sanayi Bölgesi (BOSBI), μέσω της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη.

Η συμφωνία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως οργανωμένη «γέφυρα» για επιχειρήσεις των δύο χωρών, διευκολύνοντας την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών, την υλοποίηση νέων επενδύσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη βιομηχανία, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην πράξη, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας που θα υποστηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην τουρκική αγορά, αλλά και τουρκικές εταιρείες που εξετάζουν επενδυτικές κινήσεις στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση ως επιχειρηματική πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση κοινών επιχειρηματικών αποστολών, επενδυτικών φόρουμ και συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), καθώς και δράσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη διαχείριση επιχειρηματικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη συνεργασία στους τομείς της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στην προώθηση σύγχρονων περιβαλλοντικών πρακτικών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο πρόεδρος της BOSBI, Ahmet Telek, σημείωσε ότι η επιχειρηματική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις διμερείς σχέσεις σε επενδύσεις, εμπόριο και καινοτομία.

Από την πλευρά της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., ο διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Ψαθάς υπογράμμισε ότι η εξωστρέφεια και η καινοτομία αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι η συμφωνία δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα επιχειρηματικά πάρκα και τις βιομηχανικές περιοχές των δύο χωρών.

Οι δύο οργανισμοί ανακοίνωσαν ακόμη ότι σχεδιάζουν τη θεσμοθέτηση τακτικών ελληνοτουρκικών επιχειρηματικών συναντήσεων και συνεδρίων, με στόχο τη διασύνδεση επενδυτών, βιομηχανιών και επιχειρηματικών φορέων, αλλά και την ανάδειξη νέων ευκαιριών συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το οικονομικό αποτύπωμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων εμφανίζει σταδιακή ενίσχυση, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς όπου υπάρχουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και BOSBI επιχειρεί να δημιουργήσει μια πιο οργανωμένη βάση για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και την ανάπτυξη διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργειών.

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