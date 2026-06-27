GEP: Στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου με προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης

Στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρουσίου προχώρησε η GEP, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Η εταιρεία παρέδωσε δεκαπέντε κιβώτια με τρόφιμα μακράς διάρκειας και βασικά είδη καθημερινής διατροφής, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικογένειες που υποστηρίζονται από τη δομή του δήμου. Ανάμεσα στα προϊόντα περιλαμβάνονται ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, γάλα, κονσέρβες και είδη πρωινού, συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών των δικαιούχων του προγράμματος.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή εργαζομένων της GEP, οι οποίοι συνέβαλαν στη συγκέντρωση και παράδοση των ειδών, ενισχύοντας στην πράξη τη συνεργασία της εταιρείας με την τοπική κοινωνία.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων που δίνει έμφαση στην έμπρακτη υποστήριξη φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την υποστήριξη νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και την ενίσχυση του έργου των δημοτικών κοινωνικών δομών.

Μέσα από αντίστοιχες δράσεις, η GEP επιδιώκει να συνδυάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται και συμβάλλοντας στην κάλυψη πραγματικών κοινωνικών αναγκών.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Πέντε χρόνια μετασχηματισμού, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας εν μέσω κρίσεων

Όμιλος AKTOR: Αναπτυξιακή δυναμική με διεθνή προσανατολισμό – Αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Νέα συλλογική σύμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς – Κατώτατος μισθός στα 1.700 και αυξήσεις σε όλους ως 305 ευρώ