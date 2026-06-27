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27.06.2026 08:30

Ιούλιος στην Εθνική Πινακοθήκη – Εκθέσεις, Ξεναγήσεις, Εκπαιδευτικά Προγράμματα

27.06.2026 08:30
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Καθώς κοιτάζουμε το έργο του Wassili Lepanto με τίτλο Μονεμβασιά, μια βυζαντινή πόλη αποκτούμε την αίσθηση είτε ότι πλησιάζουμε είτε ότι αποχωρούμε από το λιμάνι της ιστορικής αυτής πόλης.

Βασίλης Λουκόπουλος – Wassili Lepanto
Μονεμβασιά, μια βυζαντινή πόλη,
Λάδι σε καμβά,
ΕΠΜΑΣ – κληροδότημα W. Lepanto
Αρ. Έργου Π13696
Φωτογραφία: Wassili Lepanto Galerie, Heidelberg

Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση από αυτό το ανθρωπογενές και ταυτόχρονα φυσικό τοπίο ανασύρει μπροστά μας τη σχέση μας με τη φύση, μια σχέση που αποτέλεσε κεντρικό άξονα του έργου του Έλληνα απόδημου Wassili Lepanto (Βασίλης Λουκόπουλος), μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί στη νέα έκθεση με τίτλο Wassili Lepanto. Τοπία της Ψυχής, που εγκαινιάζουμε στις 29 Ιουλίου στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης – Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης.

Βασίλης Λουκόπουλος – Wassili Lepanto
Κύθηρα, 1995,
Λάδι σε καμβά,
Μουσείο Μπενάκη – κληροδότημα W. Lepanto
Φωτογραφία: Μουσείο Μπενάκη



Η έκθεση φιλοξενεί δέκα έργα του Lepanto που αναφέρονται σε ιστορικά τοπία του ελλαδικού χώρου. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη και στην πλειοψηφία τους ανήκουν στη δωρεά που πραγματοποιήθηκε προς τα δύο ιδρύματα μετά το θάνατο του καλλιτέχνη.

Γνωστοί ιστορικοί και αρχαιολογικοί τόποι, όπως ο Μυστράς, η Μονεμβασιά, η Ακροναυπλία, το Άργος, τα Κύθηρα, ο Άθως και η Όλυμπος της Καρπάθου προβάλλονται μέσα από την ιδιαίτερη οπτική του ζωγράφου – φιλοσόφου. 

Το ζήτημα της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει παραμένει στο επίκεντρο και στο δημόσιο πρόγραμμα της περιοδικής έκθεσης Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος, στο οποίο αναπτύσσεται η διερεύνηση: από τη φύση στην πόλη και στο σύμπαν, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα από τις επιμελήτριες και μουσειοπαιδαγωγούς της ΕΠΜΑΣ.

Κάρλις Γιόχανσονς
[Κέσις (Ρωσική Αυτοκρατορία, σημ. Λετονία), 1890 – Μόσχα (ΕΣΣΔ, σημ. Ρωσία) 1929]
Ηλεκτρικό Κύκλωμα, 1922
Μολύβι και κολάζ από χαρτί σε χαρτί, 45,4 × 33,6 εκ.
MOMUS-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη
Αρ. έργου 197.80-14



Λίγο πριν μπει ο Ιούλιος, στις 30 Ιουνίου, εγκαινιάζουμε νέα έκθεση στο Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου με τίτλο Ανοιχτοί Ορίζοντες, ανοίγοντας έναν διάλογο για το τι σημαίνει να ανήκεις ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν πολιτισμούς και πώς η διασπορά μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή πολιτιστικού πλούτου και ανανέωσης.

Αθηνά Τάχα (Λάρισα 1936)
Dark Energy #4, 2000-2001 
Μολύβι σε μαύρο χαρτί,
50,8 x 63,5 εκ. 
Δωρεά της καλλιτέχνιδας και του Richard Spear 
Aρ. έργου 13916

Η έκθεση εστιάζει στο ιστορικό φαινόμενο της διασπορικής-υβριδικής ταυτότητας πέντε καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιήθηκαν στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση που διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Πινακοθήκη στον αποκατεστημένο χώρο του παλαιού Τελωνείου του Ναυπλίου, μετά την έκθεση Θάλασσα, ζείδωρος πνοή, τον Ιούλιο του 2025. 

Στο παράρτημα της Κέρκυρας εγκαινιάζουμε την Παρασκευή 26 Ιουλίου, την έκθεση Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού. Η ποιητική ματιά του Αλέκου Φασιανού ξεδιπλώνεται μέσα από μορφές, χρώματα και στιγμές που αντλούν έμπνευση από την καθημερινότητα και τη μνήμη.

Αλέκος Φασιανός,
Η Φρύνη τη νύχτα, 1981
Λάδι σε μουσαμά, 170 × 130 εκ.
Συλλογή ΦΑΣΙΑΝΟΥ

Η έκθεση συγκεντρώνει 46 έργα του καλλιτέχνη -λάδια, ακρυλικά και χαρακτικά- προσφέροντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής.

Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η συνέπεια αλλά και η εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, καθώς και η ξεχωριστή του ικανότητα να μετατρέπει τα «μικρά, τα ασήμαντα» γεγονότα της ζωής σε εικόνες γεμάτες ζωή και ένταση.

Και λίγα λόγια για τη διεθνή μας δραστηριότητα:

Τον περασμένο μήνα η Εθνική Πινακοθήκη συμμετείχε σε ένα σημαντικό διεθνές εγχείρημα για τη μελέτη και ανάδειξη του έργου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), σε συνεργασία με το Factum Foundation.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή υψηλής ακρίβειας του έργου Η Συναυλία των Αγγέλων, το οποίο ανήκει στη μόνιμη συλλογή της ΕΠΜΑΣ και αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύτερης σύνθεσης, που κοσμούσε αρχικά το ναό του Hospital de Tavera στο Τολέδο και που σήμερα είναι διασκορπισμένη σε διαφορετικές συλλογές και μουσεία.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η εικονική επανένωση των επιμέρους τμημάτων του έργου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Μέσα από τη συνεργασία φορέων από διαφορετικές χώρες αναδεικνύεται η σημασία της διεθνούς ανταλλαγής γνώσης και της διασύνδεσης των συλλογών. Παράλληλα, ανοίγονται νέοι δρόμοι για την κατανόηση και την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύ κοινό.

Η συνεργασία αυτή εκφράζει βασικούς προσανατολισμούς της Εθνικής Πινακοθήκης σήμερα: τη συνάντηση της ιστορικής έρευνας με την τεχνολογική καινοτομία, την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και τη διεύρυνση της πρόσβασης στη γνώση, με στόχο μια πιο ανοιχτή, εξωστρεφή και σύγχρονη προσέγγιση των συλλογών της.

Από το εικαστικό βιβλίο Weisskrankeit – Η ασθένεια του φωτός, Νατάσα Μπιζά (2025)
Φωτογραφία: Παύλος Φυσάκης

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