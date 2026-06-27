Πυρκαγιά στο Σπαθάρι της Εύβοιας – 11 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα έχουν ριχτεί στη μάχη με τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν απειλεί κατοικίες και υποδομές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και αυτή την ώρα είναι εκτός όλη η γραμμή της ΔΕΗ στην περιοχή προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής. Ετσι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα το χωριό του Σπαθαριού και τα Καλύβια.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

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