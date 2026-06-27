Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στη Βοιωτία

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η δεύτερη πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτοδασική έκταση την Πέτρα Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά είναι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας που διενεργούν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, που μπήκε στις αυλές σπιτιού.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών, από ξηράς και αέρος, οι κάτοικοι -που έλαβαν μήνυμα εκκένωσης από το 112- γλίτωσαν από τα χειρότερα.
Σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς η περιοχή είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες.
Το πρώτο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας, λίγο πριν από τις 12, και είχε «σύμμαχο» τον δυνατό αέρα που φτάνει έως και τα 6 μποφόρ.
Και σε αυτή την περίπτωση ήχησε το 112.
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