Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο σε πάρκο αναψυχής – Τραυματίστηκαν αρκετοί επισκέπτες

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα σοβαρά, όταν κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο σε πάρκο αναψυχής στη νότια Σουηδία την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν το πάρκο και οι αρχές.

«Σήμερα είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα πάνω από το Tosselilla, η οποία προκάλεσε αρκετές κεραυνοπληξίες απευθείας στην περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ορισμένοι άνθρωποι», ανέφερε το πάρκο Tosselilla Sommarland σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αρχικά ανέφερε ότι δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί, όμως αργότερα οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι μια 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με «σοβαρά τραύματα».

Δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ δύο ενήλικες και πέντε παιδιά έλαβαν ιατρική φροντίδα, με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την περιφερειακή υγειονομική αρχή Region Skåne.

Το δημόσιο δίκτυο SVT ανέφερε ότι το πάρκο είχε προβλέψει την καταιγίδα και είχε φροντίσει να μην υπάρχουν επισκέπτες στα παιχνίδια ή στις πισίνες του υδάτινου πάρκου.

Ωστόσο, κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο στον χώρο και μια ομάδα που περνούσε κοντά τραυματίστηκε από τα θραύσματα που έπεσαν.

Η Σουηδική Μετεωρολογική και Υδρολογική Υπηρεσία (SMHI) είχε εκδώσει προειδοποιήσεις την Κυριακή για μεγάλα τμήματα της νότιας Σουηδίας, καθώς καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις έπλητταν την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου της Aramco – «Καμία ένδειξη για εχθρική ενέργεια»

Μουντιάλ: Η σχέση του με την ενδοοικογενειακή βία – Γιατί φοβούνται αύξηση οι εισαγγελείς σε Αγγλία και Ουαλία

Γαλλία: 1.000 νεκροί από τον φονικό καύσωνα – Στον «φούρνο» η Ευρώπη