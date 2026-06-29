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29.06.2026 15:54

Διεθνής επιτυχία για την ταινία “Sinatra!Eternity” στις Κάννες – Ανακοινώθηκε η διανομή της σε ΗΠΑ και Καναδά από την ιστορική Hemdale Film Corporation

29.06.2026 15:54
Sinatra! -Eternity- Official -Trailer

Η διεθνής κινηματογραφική παραγωγή SINATRA! ETERNITY, σε σκηνοθεσία του Έλληνα δημιουργού Γιώργου Παπαθεοδώρου και του Αμερικανού σκηνοθέτη Michael Oblowitz, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του διεθνούς κινηματογραφικού και δημοσιογραφικού χώρου.

Η ταινία, παραγωγής της ελληνικής εταιρείας CRISIS CINEMA, αποτελεί μία ιδιαίτερη κινηματογραφική προσέγγιση στη ζωή του Frank Sinatra, εστιάζοντας στην πιο κρίσιμη και θυελλώδη περίοδο της καριέρας και της προσωπικής του ζωής: την απώλεια της φωνής του στα τέλη της δεκαετίας του ’40, τη μεγάλη καλλιτεχνική του επιστροφή με το Oscar για το “From Here to Eternity” και τη θρυλική σχέση του με την Ava Gardner.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Rico Simonini ως Frank Sinatra και Emily Elisia Low ως Ava Gardner, ενώ συμμετέχουν σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου όπως οι Michael Madsen, Eric Roberts, Lukas Haas, Harry Dean Stanton, Michael Woods και η εμβληματική Dionne Warwick.

Το SINATRA! ETERNITY πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη avant premiere στην Ελλάδα στις 20 Απριλίου, παρουσία ανθρώπων του κινηματογράφου, των τεχνών και των media, αποσπώντας θερμή ανταπόκριση για την ατμοσφαιρική κινηματογράφηση, τη μουσική προσέγγιση και τη διεθνή αισθητική της παραγωγής

Παράλληλα, η παρουσία της ταινίας στο φετινό Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή πορεία της παραγωγής. Η ιστορική Hemdale Film Corporation, μέσω της Hannover House, προχώρησε στην απόκτηση των δικαιωμάτων διανομής για τη Βόρεια Αμερική ήδη από την πρώτη ημέρα της κινηματογραφικής αγοράς των Καννών και το γεγονός δημοσιεύτηκε στον διεθνή ειδικό τύπο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στη συμμετοχή του σπουδαίου Michael Madsen, στην τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση  της καριέρας του.

Η συμφωνία αφορά κινηματογραφική διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και μετέπειτα streaming κυκλοφορία, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της ταινίας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από το project.

Το SINATRA! ETERNITY έχει ήδη παρουσιαστεί και βραβευθεί σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, συνεχίζοντας την πορεία του ως μία από τις πιο φιλόδοξες ελληνοαμερικανικές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, με έντονο ελληνικό δημιουργικό αποτύπωμα και διεθνή προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο του post production της ταινίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, μέσα από το δημιουργικό δίκτυο συνεργατών της Crisis Cinema, αναδεικνύοντας τη δυναμική ελληνική συμμετοχή πίσω από μία διεθνή παραγωγή.

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