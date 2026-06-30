Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2, με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δισ.

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από Έλληνες και διεθνείς επενδυτές έλαβε η Invel Real Estate, καθώς το νέο επενδυτικό της κεφάλαιο Eudora Fund 2 ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση δεσμεύσεων άνω των 400 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας επενδυτική ισχύ που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Η υπερκάλυψη του fund αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Invel στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, αλλά και της ελκυστικότητας που εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι αγορές ακινήτων της Ελλάδας και της Ιταλίας, στις οποίες επικεντρώνεται η νέα επενδυτική στρατηγική του ομίλου.

Με τη μόχλευση μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης και τη συμμετοχή συνεπενδυτών, το Eudora Fund 2 θα διαθέτει συνολική επενδυτική δύναμη που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, δίνοντας στην Invel τη δυνατότητα να υλοποιήσει σημαντικές τοποθετήσεις σε ακίνητα και εταιρικές επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική του fund στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την παροχή κεφαλαίων για ανακεφαλαιοποιήσεις και λύσεις ρευστότητας σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχήματα, ενώ ο δεύτερος επικεντρώνεται στην απόκτηση μεμονωμένων ακινήτων, χαρτοφυλακίων και εταιρειών που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας.

Σύμφωνα με την Invel, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επενδύσεις όπου οι τρέχουσες αποτιμήσεις δεν αντανακλούν την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή όπου οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν ευκαιρίες για υψηλότερες αποδόσεις μέσα από ενεργητική διαχείριση.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον προήλθε από ένα ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices, ασφαλιστικά ταμεία και ιδρύματα, γεγονός που αντανακλά τη διεθνή απήχηση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας.

Ήδη περίπου το 60% των συνολικών κεφαλαίων του fund έχει δεσμευθεί σε δέκα επενδύσεις σε Ελλάδα και Ιταλία, στους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας, των logistics και των δομημένων χρηματοδοτήσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων επενδύσεων συγκαταλέγεται η στρατηγική συνεργασία με τη YellowSquare για την ανάπτυξη μιας μεγάλης πλατφόρμας υβριδικής φιλοξενίας (glostels) στη Νότια Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 5.000 κλινών. Παράλληλα, το fund συμμετέχει στη χρηματοδότηση ύψους 111,2 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή του ιστορικού Hotel Majestic, στη Via Veneto της Ρώμης, στο πολυτελές Baccarat Hotel Rome.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις επενδύσεις που ενσωματώνουν κριτήρια βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της πρώτης εξειδικευμένης πλατφόρμας flexible living στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου περίπου 2.000 κατοικιών.

Οι νέες κατοικίες σχεδιάζονται με προδιαγραφές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες θερμομόνωσης, συστήματα ανάκτησης θερμότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προκατασκευασμένες κατασκευαστικές λύσεις, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συγκέντρωσης κεφαλαίων του Eudora Fund 2, η Invel Real Estate ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποκτώντας ταυτόχρονα την οικονομική ευχέρεια να διευρύνει την παρουσία της σε αγορές που εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

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