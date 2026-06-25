Νέα επένδυση στην ελληνική τεχνολογία με είσοδο fund σε εταιρεία λύσεων για έξυπνες πόλεις

Σε μια ακόμη τοποθέτηση στον κλάδο της τεχνολογίας προχώρησε το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama II, αποκτώντας μειοψηφικό ποσοστό στη Dotsoft, μία από τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται δυναμικά στον τομέα των έξυπνων πόλεων, του λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του 40% της εισηγμένης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρείας, με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Αναστάσιο Μάνο, να διατηρεί σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και να παραμένει στο τιμόνι της διοίκησης.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την έκτη επένδυση του Diorama Investments II και εντάσσεται στη στρατηγική του fund να τοποθετείται σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Με περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσίας στην αγορά, η Dotsoft έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει ιδιαίτερα τη θέση της στον τομέα των έξυπνων πόλεων, αναπτύσσοντας ψηφιακές πλατφόρμες που αξιοποιούν τεχνολογίες Internet of Things, υποδομές cloud και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της αφορά έργα που επιτρέπουν σε δήμους και δημόσιους οργανισμούς να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται κρίσιμες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, από τις δημοτικές υποδομές έως τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.

Η είσοδος του Diorama II στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται όσο και σε νέους τομείς δραστηριότητας, με έμφαση στις λύσεις που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και στις διεθνείς αγορές.

Το Diorama II ιδρύθηκε το 2022 με έδρα το Λουξεμβούργο και επενδυτικό προσανατολισμό σε μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η DECA Investments, ενώ στο επενδυτικό του σχήμα συμμετέχουν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρατικά επενδυτικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές και Έλληνες επιχειρηματίες.

Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων για ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για επιχειρήσεις που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και διεθνείς προοπτικές.

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