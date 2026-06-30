VisitGreece.gr: Νέα ψηφιακή εποχή για την προβολή του ελληνικού τουρισμού με τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομίες

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος για την προβολή και την εμπειρία του ελληνικού τουρισμού προχωρά το υπουργείο Τουρισμού, θέτοντας σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου το νέο VisitGreece.gr. Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, διαδραστικές υπηρεσίες και προσωποποιημένη πληροφόρηση, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ο επανασχεδιασμός της επίσημης τουριστικής πύλης της χώρας αποτελεί μέρος του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς αλλά και επικοινωνεί με τους επισκέπτες της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι τους.

Παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι το νέο VisitGreece δεν αποτελεί απλώς μια ανανεωμένη ιστοσελίδα, αλλά ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει την πληροφορία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την εμπειρία του επισκέπτη.

Όπως επισήμανε, η επένδυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά-ρεκόρ, με τα τουριστικά έσοδα να αυξάνονται κατά 10% σε σχέση με το 2024, με ρυθμό υψηλότερο από εκείνον των αφίξεων, στοιχείο που αποδίδεται στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα για το 2026, καθώς κατά το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς τόσο οι αφίξεις όσο και οι εισπράξεις κινήθηκαν ανοδικά, με τα τουριστικά έσοδα να καταγράφουν αύξηση άνω του 37% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, η υπουργός σημείωσε ότι η συνεχής ενίσχυση των επιδόσεων δεν επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται, νέοι προορισμοί διεκδικούν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ενώ η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι τεχνολογικές αλλαγές μεταβάλλουν διαρκώς τις απαιτήσεις των ταξιδιωτών.

Το νέο VisitGreece αναπτύσσεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη, μέσω του οποίου καταγράφεται και οργανώνεται το τουριστικό απόθεμα της χώρας, παρέχοντας ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για την προβολή όσο και για τον σχεδιασμό της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ψηφιακού Διαδραστικού Μουσείου Τουρισμού. Για πρώτη φορά ψηφιοποιείται και οργανώνεται το ιστορικό αρχείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθιστώντας το προσβάσιμο σε πολίτες, ερευνητές και εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο τρίτος άξονας αφορά τον πλήρη ανασχεδιασμό του VisitGreece.gr και της νέας εφαρμογής για κινητές συσκευές, μέσω των οποίων ο επισκέπτης θα μπορεί να σχεδιάζει ολόκληρο το ταξίδι του, να λαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για προορισμούς, αξιοθέατα και δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα πλατφόρμα ενσωματώνει ψηφιακούς βοηθούς που επιτρέπουν φυσική συνομιλία με τους χρήστες, προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις και διευκολύνοντας τον σχεδιασμό του ταξιδιού μέσα από μια πιο διαδραστική εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με την ElevenLabs, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες στον χώρο της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία της θα επιτρέπει πολυγλωσσική επικοινωνία και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση των επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από Περιφέρειες, Δήμους και επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Το τεχνικό σκέλος του έργου παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ο οποίος ανέλυσε τη νέα αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή της και τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο ψηφιακό οικοσύστημα.

Με την ενεργοποίηση του νέου VisitGreece.gr, το υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και προσφέροντας στους επισκέπτες μια περισσότερο προσωποποιημένη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

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