OB Streem: Η προσφορά αποκτά συνεχή ροή μέσα από το «Streem for Good»

Το «Streem for Good» αποτελεί το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της OBStreem μέσα από το οποίο οργανώνει και ενισχύει τις δράσεις προσφοράς της, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους end-to-end logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η OB Streem γνωρίζει ότι η αξία ενός δικτύου δεν μετριέται μόνο στην ταχύτητα και την αξιοπιστία με την οποία συνδέει αγαθά και προορισμούς. Μετριέται και στην ικανότητά του να συνδέει ανθρώπους, ανάγκες και κοινότητες.

Το «Streem for Good» αποτελεί την ομπρέλα της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας, που βασίζεται στη στήριξη του ανθρώπου και της νέας γενιάς, στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, στην προώθηση θετικών αξιών μέσα από τον αθλητισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΟΒ Streem, δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το πλέον ενεργό κύτταρο του Ομίλου και μετουσιώνει τη φιλοσοφία της ενεργούς συμμετοχής σε δράσεις προσφοράς και κοινωνικής ανταπόδοσης. Οι OB Streemers αποδεικνύουν στην πράξη ότι η υπευθυνότητα είναι μέρος της καθημερινής κουλτούρας της εταιρείας.

Όπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem:

«Στην OB Streem πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από θετική συμβολή στην κοινωνία. Μέσα από το “Streem for Good”, μετατρέπουμε τη δύναμη του δικτύου μας σε δύναμη στήριξης, υλοποιώντας δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν αξία για τους ανθρώπους, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Η προσφορά είναι μέρος της ταυτότητάς μας και γίνεται ακόμη πιο δυνατή μέσα από τη συμμετοχή των ανθρώπων μας.»

Οι δράσεις του «Streem for Good» που έχουν υλοποιηθεί την φετινή χρονιά είναι οι παρακάτω:

Στήριξη ανθρώπου, οικογένειας και νέας γενιάς

Η OB Streem προχώρησε σε χρηματική δωρεά προς την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας του πρώτου παιδικού σταθμού για τα παιδιά των αστυνομικών της πόλης.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια και τη νέα γενιά, δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά την κοινωνία.

Ενίσχυση τοπικών κοινωνιών

Η εταιρεία προσέφερε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, στηρίζοντας ευάλωτες οικογένειες και συμπολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Μέσα από τη δράση αυτή, η OB Streem ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας ανακούφιση και ουσιαστική στήριξη.

Αθλητισμός και θετικά πρότυπα

Η OB Streem στήριξε τον Μορφωτικό Γυμναστικό Σύλλογο Γέφυρας, ενισχύοντας ένα ιστορικό αθλητικό σωματείο της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η εταιρεία συμβάλλει στην ανάδειξη αξιών όπως η προσπάθεια, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η υγιής άμιλλα — αξίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την εταιρική κουλτούρα της OB Streem.

Περιβαλλοντική φροντίδα και εθελοντισμός

Εργαζόμενοι της OB Streem συμμετείχαν εθελοντικά σε δράση καθαρισμού της παραλιακής περιοχής στις Καλύβες των Ψαράδων στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή των OB Streemers ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής δράσης και της προσωπικής συμβολής στην προστασία των κοινών αγαθών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν τα πρώτα βήματα μιας συνεχούς διαδρομής προσφοράς. Μέσα από το «Streem for Good», η OB Streem θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενώνουν την επιχειρηματική υπευθυνότητα με την κοινωνική αλληλεγγύη, την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και τη φροντίδα για το περιβάλλον.

Γιατί όταν η δύναμη ενός δικτύου γίνεται δύναμη προσφοράς, τότε κάθε διαδρομή μπορεί να οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο.

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