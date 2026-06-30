ΗΠΑ – Ιράν: «Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες», απειλεί ο Βανς – Η Τεχεράνη βάζει όρους για νέο διάλογο

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ απέναντι στο Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο, την ώρα που το Κατάρ επιβεβαιώνει τη συνέχιση τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι δεν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ πριν από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Ο Βανς δήλωσε την Τρίτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Baha, αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος «να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο».

Μιλώντας στην εκπομπή «The Michael Knowles Show», ο Βανς σχολίασε και τις τελευταίες δηλώσεις της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι βρίσκει «ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό» το γεγονός πως το Ιράν διαψεύδει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ, όπως είπε, οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται.

Το Κατάρ επιβεβαιώνει τεχνικές συνομιλίες

Το Κατάρ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού διαπραγμάτευσης, δεν διεξάγονται αυτήν τη στιγμή συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι η επίσκεψη στην Ντόχα των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εντάσσεται στις διαβουλεύσεις με Καταριανούς μεσολαβητές και αξιωματούχους για σειρά περιφερειακών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι συνομιλίες που σχετίζονται με το Ιράν και τον Λίβανο.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των ιρανικών και των αμερικανικών πλευρών στο πλαίσιο του υιοθετημένου μηχανισμού διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο αλ-Ανσάρι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης, όπως μεταδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται μετά τις προηγούμενες συναντήσεις στην Ελβετία, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, με τους μεσολαβητές να εργάζονται για τη διατήρηση της διαδικασίας στην Ντόχα και αλλού.

Ο αλ-Ανσάρι πρόσθεσε ότι οι τεχνικές αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «βρίσκονται ακόμη σε συνεδρίαση», επισημαίνοντας ότι οι επαφές διεξάγονται σε διαφορετικές μορφές, με τη συμμετοχή μεσολαβητών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διαδικασίας.

Αυξημένο επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, το επίπεδο θαλάσσιας απειλής για τα Στενά του Ορμούζ αυξήθηκε σε «substantial», σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας του Joint Maritime Information Center, παρότι η εμπορική κίνηση μέσω της θαλάσσιας οδού παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες 48 ώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, 40 πλοία διέπλευσαν χθες τα Στενά του Ορμούζ. Ο αριθμός αυτός παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένας 20χρονος Αμερικανός πολίτης συνελήφθη στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Οι ισραηλινές αρχές τον κατηγορούν για αδικήματα που περιλαμβάνουν την έκθεση σε κίνδυνο της ασφάλειας του Ισραήλ.

Επιπλέον, αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου πρόσθεσαν σήμερα πολλαπλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αξιωματούχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον κατάλογο κυρώσεων για την τρομοκρατία, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γαλιμπάφ: Καμία νέα διαπραγμάτευση χωρίς εφαρμογή των συμφωνηθέντων

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, υποστήριξε ότι πρόκειται να συγκροτηθεί κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Λιβάνου. Αποστολή της, όπως είπε, θα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Ο Γαλιμπάφ τόνισε ότι, εάν δεν υπάρξει εφαρμογή των συμφωνηθέντων, η Τεχεράνη δεν θα εισέλθει σε νέες συζητήσεις με την Ουάσιγκτον.

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τον διάλογο μέσω του Πακιστάν και του Κατάρ, μέχρι να εφαρμοστεί το άρθρο 13 του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο, όπως είπε, αφορά τον Λίβανο.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να μπει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την πλήρη εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Συμφωνίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ίδιο μνημόνιο.

Ελεύθερη διέλευση για 60 ημέρες

Σύμφωνα με τον Γαλιμπάφ, το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

Όπως ανέφερε, δύο από τους βασικούς πυλώνες του Μνημονίου είναι η ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και η άρση της πολιορκίας.

Τι προβλέπει το άρθρο 13

Το άρθρο 13 προβλέπει ότι, μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας και υπό την προϋπόθεση της έναρξης και συνέχισης των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 4, 5, 10 και 11, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία.

Οι συνομιλίες αυτές θα αφορούν αποκλειστικά τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στις υπόλοιπες παραγράφους του μνημονίου.

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