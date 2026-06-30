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30.06.2026 10:06

Λάρισα: Ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες

30.06.2026 10:06
proastiakos new

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε δρομολόγιο του προαστιακού από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα. Περιστατικό που δείχνει το μπάχαλο που εξακολουθεί και επικρατεί στους σιδηροδρόμους της χώρας μας.

Όλα έγιναν γύρω στις 9 το βράδυ στον σιδηροδρομικό σταθμό του προαστιακού των Νέων Πόρων, όταν στο δρομολόγιο του τρένου επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι με το βαγόνι μάλιστα να έχει πολλούς επιβάτες.

Σύμφωνα με την καταγγελία επιβάτη από τη Λάρισα ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού, την μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν χυδαίες εκφράσεις.

«Σας @@@@@@ όλους”, “γ@@@@@  όλοι”, “επόμενη στάση μπουρ@@@@@»κλπ.  

Το σκηνικό μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι το τρένο να φτάσει στην Λάρισα.

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Λάρισα: Ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες

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