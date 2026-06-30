Λάρισα: Ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε δρομολόγιο του προαστιακού από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα. Περιστατικό που δείχνει το μπάχαλο που εξακολουθεί και επικρατεί στους σιδηροδρόμους της χώρας μας.

Όλα έγιναν γύρω στις 9 το βράδυ στον σιδηροδρομικό σταθμό του προαστιακού των Νέων Πόρων, όταν στο δρομολόγιο του τρένου επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι με το βαγόνι μάλιστα να έχει πολλούς επιβάτες.

Σύμφωνα με την καταγγελία επιβάτη από τη Λάρισα ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού, την μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν χυδαίες εκφράσεις.

«Σας @@@@@@ όλους”, “γ@@@@@ όλοι”, “επόμενη στάση μπουρ@@@@@»κλπ.

Το σκηνικό μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι το τρένο να φτάσει στην Λάρισα.

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