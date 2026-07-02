Υπερφορολόγηση συνταξιούχων αντί φορολόγησης μεγάλου πλούτου;

Η αξιωματική αντιπολίτευση σε μια προσπάθεια να πληρώσουν και οι έχοντες, πρότεινε:

α) την αύξηση στην φορολογία των μερισμάτων από 5% οριζοντίως που είναι σήμερα, σε 5% έως 50.000€, 10% έως 100.000€ και 15% στο επιπλέον.

β) την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου (1% από ένα έως εκατό εκατομμύρια και 2% πάνω από αυτά.

Οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση, η οποία προτιμά την υπερφορολόγηση των συνταξιούχων με τον εύηχο τίτλο, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Τι ισχύει σήμερα;

Ένας συνταξιούχος που παίρνει καθαρά το σχετικά μικρό ποσό των 1.160€ μηνιαίως, με τα οποία δεν τα βγάζει πέρα, καλείται να πληρώσει πέραν του φόρου που αναλογεί σε όλους τους πολίτες, πρόσθετο φόρο 530€ ετησίως. Ο συνταξιούχος που παίρνει καθαρά 1.330€ μηνιαίως καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο 1.260€ ετησίως.

Το τραγελαφικό είναι ότι την ίδια στιγμή αυτές τις κατηγορίες των συνταξιούχων, η κυβέρνηση τους θεωρεί χαμηλοσυνταξιούχους και τους δίνει επίδομα 300€.

Όσο μεγαλώνει η σύνταξη αυξάνεται κατά πολύ ο πρόσθετος φόρος και φτάνει τα 6.030€ ετησίως (14% εισφορά επί του συνόλου των ακαθαρίστων αποδοχών) στον συνταξιούχο που παίρνει καθαρά 2.250€ τον μήνα. Ο συνολικός φόρος σε αυτή την περίπτωση φτάνει στο 36%!!!! επί της σύνταξης ή 15.500€ ετησίως.

Την ίδια στιγμή, ένα πλουσιόπαιδο που κληρονόμησε μετοχές και παίρνει μερίσματα ύψους 25.000€ μηνιαίως χωρίς να κοπιάζει στο παραμικρό, πληρώνει λιγότερο φόρο. Μόνο 15.000€ ετησίως.

Συγκριτικά, συνταξιούχος με ακαθάριστες αποδοχές 42.500€ φορολογείται 15.500€, μερισματούχος με ακαθάριστα έσοδα 300.000€, φορολογείται 15.000€.

Πόσο ηθικό και δίκαιο είναι ένας μερισματούχος που παίρνει καθαρά 285.000€ να πληρώνει λιγότερο φόρο από έναν συνταξιούχο που εισπράττει καθαρά 27.000€;

Τέλος, πόσο ηθικό είναι οι συνταξιούχοι να πληρώνουν υποχρεωτική εισφορά αλληλεγγύης και η κυβέρνηση να καθιστά άγνωστη αυτή τη λέξη στους υπερπλούσιους με περιουσία δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων;

Γιατί, παρά τις διακηρύξεις για κατάργηση του χαρατσιού, η κυβέρνηση επιμένει στη διατήρησή του;

Δεν είναι δικαίωμα των συνταξιούχων να φορολογούνται όπως όλοι οι άλλοι συμπολίτες;

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