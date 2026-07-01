Η πράσινη αυτοκρατορία της Ασίας: Η μεγαλύτερη γεωοικονομική ανατροπή του 21ου αιώνα, η Ευρώπη παρακολουθεί

Ενώ η δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τις τιμές της ενέργειας, τις απαγορεύσεις των κινητήρων εσωτερικής καύσης και τις επιδοτήσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στον υπόλοιπο κόσμο εξελίσσεται μια ιστορική μεταβολή με χαρακτηριστικά πραγματικής βιομηχανικής επανάστασης.

Δεν πρόκειται πλέον απλώς για την πράσινη μετάβαση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακατανομή οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Η ετήσια έκθεση Statistical Review of World Energy 2026 του Energy Institute αποτυπώνει με εντυπωσιακή σαφήνεια αυτή τη νέα πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ κατανάλωσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, η πραγματική είδηση βρίσκεται αλλού: ποτέ στην ιστορία δεν εγκαταστάθηκαν τόσες νέες μονάδες παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Για πρώτη φορά, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αυξάνεται ταχύτερα από κάθε επιμέρους ορυκτό καύσιμο.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν απέτυχε. Απλώς δεν εξελίσσεται εκεί όπου πίστευε η Ευρώπη.

Η Κίνα έχει ήδη μετατραπεί στη μεγαλύτερη ενεργειακή και βιομηχανική δύναμη της νέας εποχής. Διαθέτει περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος, σχεδόν το μισό της αιολικής, κατασκευάζει περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς από κάθε άλλη χώρα και κυριαρχεί στην παραγωγή μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων, μετασχηματιστών, ηλεκτρονικών ισχύος και κρίσιμων πρώτων υλών.

Η Κίνα δεν παράγει μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Παράγει σχεδόν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της νέας ενεργειακής οικονομίας. Δεν επενδύει απλώς στην πράσινη ανάπτυξη· οικοδομεί τη βιομηχανική και γεωπολιτική της κυριαρχία για τις επόμενες δεκαετίες.

Αλλά η εικόνα δεν περιορίζεται στην Κίνα. Η Ινδία καλύπτει σχεδόν όλη τη νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Το Πακιστάν υπερτριπλασίασε την ηλιακή παραγωγή του μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Ολόκληρη η Ασία μετατρέπεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στο παγκόσμιο εργαστήριο της ενεργειακής και βιομηχανικής μετάβασης.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν διαφορετική στρατηγική. Διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους στους υδρογονάνθρακες, αυξάνουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη και στους ημιαγωγούς και αξιοποιούν την ενέργεια ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις βρίσκεται η Ευρώπη. Μια ήπειρος που πρωτοστάτησε στη νομοθέτηση της πράσινης μετάβασης, αλλά κινδυνεύει να μείνει πίσω στη βιομηχανική παραγωγή των τεχνολογιών που η ίδια προώθησε. Σήμερα εισάγει φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και μεγάλο μέρος του ενεργειακού εξοπλισμού από την Κίνα. Η ενεργειακή εξάρτηση δεν εξαφανίστηκε· απλώς άλλαξε μορφή.

Η νέα εποχή δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος διαθέτει ενεργειακούς πόρους, αλλά από το ποιος κατασκευάζει τις τεχνολογίες της ηλεκτροποίησης, της αποθήκευσης, των δικτύων, των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί θα παραχθεί ο νέος πλούτος και εκεί θα διαμορφωθούν οι νέοι γεωπολιτικοί συσχετισμοί.

Για την Ελλάδα, αυτή η ιστορική αλλαγή αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και μοναδική ευκαιρία. Η χώρα διαθέτει άφθονο ανανεώσιμο ενεργειακό δυναμικό, στρατηγική γεωγραφική θέση και μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργειακό και ψηφιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όμως αυτό προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Προϋποθέτει εθνική στρατηγική για βιομηχανία ενεργειακού εξοπλισμού, αποθήκευση, ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών, έξυπνα δίκτυα, πράσινα κέντρα δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που θα αξιοποιούν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Ίσως, για πρώτη φορά μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας και της τεχνολογίας μετατοπίζεται σταδιακά από τη Δύση προς την Ασία. Οι επόμενες δεκαετίες δεν θα καθοριστούν από εκείνον που διαθέτει το περισσότερο πετρέλαιο, αλλά από εκείνον που θα ελέγχει την παραγωγή της καθαρής ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν παρακμάζουν όταν χάνουν έναν πόλεμο, αλλά όταν χάνουν την επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η πράσινη ενεργειακή επανάσταση θα αλλάξει τον κόσμο. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα βρει τη βούληση να συμμετάσχει ως δημιουργός ή αν θα συμβιβαστεί με τον ρόλο του καταναλωτή τεχνολογιών που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αλλού.

Και για την Ελλάδα, η επιλογή αυτή δεν είναι θεωρητική. Είναι ζήτημα εθνικής στρατηγικής. Η ασιατική πράσινη ενεργειακή επανάσταση δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο· είναι ήδη η μεγαλύτερη γεωοικονομική πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Το ερώτημα είναι αν θα την αντιμετωπίσουμε ως απλοί θεατές ή ως ενεργοί πρωταγωνιστές της νέας εποχής.

* Ο Βασίλης Τσολακίδης είναι βιοαρχιτέκτονας και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού για την ενέργεια, το περιβάλλον, το κλίμα

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