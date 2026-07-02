Ένα γράμμα για φθηνότερα εισιτήρια έγινε η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας και μιας φιλίας που κράτησε τέσσερις δεκαετίες.

Στα τέλη του 1984, ο 15χρονος Στίβεν Ρία ζούσε στη Βόρεια Ιρλανδία και ήταν φανατικός θαυμαστής της μέταλ μουσικής. Κυνηγούσε σπάνιες ηχογραφήσεις συναυλιών μέσω ταχυδρομείου, διάβαζε όσα μουσικά περιοδικά έβρισκε και είχε έναν μεγάλο ήρωα: τον Όζι Όσμπορν.

Όταν έμαθε ότι τον Ιανουάριο του 1985 θα γινόταν στη Βραζιλία το τεράστιο φεστιβάλ Rock in Rio, με τους Όζι Όσμπορν, Queen και AC/DC, το ταξίδι έμοιαζε άπιαστο όνειρο. Μέχρι που ο πατέρας του τον αιφνιδίασε, προτείνοντας να πάνε μαζί.

Το γράμμα που άλλαξε τα πάντα

Για να μειωθεί το κόστος, η μητέρα του Ρία έστειλε γράμμα στο fan club του Όσμπορν, το Ozzy Osbourne Information Centre, ρωτώντας αν υπήρχαν πακέτα εισιτηρίων για ένα νεαρό, εγγεγραμμένο μέλος.

Σύμφωνα με τα όσα αφηγείται ο ίδιος ο Ρία στα απομνημονεύματά του, «Ozzy and Me», η μητέρα του τόνιζε πως ο γιος της ήταν το μέλος με αριθμό 00090 και ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Όζι, αγοράζοντας κάθε δίσκο, single και προϊόν που σχετιζόταν μαζί του.

Δεν περίμενε πολλά. Όμως, λίγες μέρες αργότερα, ήρθε ένα τηλεφώνημα.

Η έκπληξη από την ομάδα του Όζι

Η Λιν, βοηθός της Σάρον Όσμπορν, εντόπισε τον αριθμό τηλεφώνου της οικογένειας – παρότι δεν είχε αναγραφεί στο γράμμα – και επικοινώνησε μαζί τους.

Το μήνυμα ήταν απλό: αν ήταν σοβαροί για το ταξίδι στη Βραζιλία, δεν χρειαζόταν να ανησυχούν για τίποτα από τη στιγμή που θα έφταναν στο Ρίο.

Αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε κάθε φαντασία.

Ο Ρία πήρε πάσο για τα παρασκήνια, μπήκε στο πούλμαν της περιοδείας του Όζι από και προς τις συναυλίες και στάθηκε στο πλάι της σκηνής και στις δύο εμφανίσεις.

Και ύστερα ήρθε η στιγμή που, όπως λέει ο ίδιος, ακόμη τον συγκινεί: ο Όζι Όσμπορν κάλεσε τον 15χρονο και τους γονείς του για πρωινό στην παραλία της Κοπακαμπάνα. Χωρίς ασφάλεια, χωρίς συνοδεία, χωρίς επιτήδευση. Μόνο ο Όζι και μια οικογένεια από το Μπέλφαστ.

«Πέρασα μία εβδομάδα στη Βραζιλία με τον ήρωά μου», έχει πει ο Ρία.

Τα σημειωματάρια που έγιναν απομνημονεύματα

Ο Όζι του χάρισε τότε και κάτι που αποδείχθηκε πολύτιμο: δύο δερματόδετα σημειωματάρια, προτρέποντάς τον να κρατά ημερολόγιο από τις περιπέτειές του.

Ο Ρία τα γέμισε.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, καθώς εκείνο το ταξίδι στο Ρίο εξελίχθηκε σε πραγματική φιλία, ο Ρία μεγάλωσε και έγινε βοηθός tour manager του Όσμπορν. Τα σημειωματάρια κατέγραψαν στιγμές από τα παρασκήνια που αλλιώς θα είχαν χαθεί.

Χρόνια αργότερα, έγιναν η βάση για το βιβλίο του «Ozzy and Me».

Μια φιλία μέχρι το τέλος

Η φιλία τους κράτησε για το υπόλοιπο της ζωής του Όσμπορν.

Όταν οι Black Sabbath έδωσαν την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους «Back to the Beginning» στο Μπέρμιγχαμ, τον Ιούλιο του 2025, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Όζι, ο Ρία ήταν εκεί.

Η Λιν, η ίδια γυναίκα που είχε βοηθήσει την οικογένεια πριν από δεκαετίες, τον είχε συμπεριλάβει στη λίστα του προσωπικού, ώστε να μη χρειαστεί να αναζητήσει εισιτήριο.

Ο Ρία παρακολούθησε τον Όζι, εμφανώς καταβεβλημένο από τη νόσο Πάρκινσον, να κρατά το μικρόφωνο με τρεμάμενο χέρι και να τραγουδά. Όπως έγραψε αργότερα στο Rolling Stone, η εικόνα αυτή τον συγκλόνισε.

Η ιστορία μοιάζει σχεδόν επινοημένη, όμως είναι καταγεγραμμένη στα απομνημονεύματα του Ρία, σε συνεντεύξεις και σε φωτογραφία του 1988, όπου ο Όζι, ο Γκίζερ Μπάτλερ και ο νεαρός Ρία χαμογελούν μαζί. Ένα γράμμα μιας μητέρας, που ήθελε απλώς να εξοικονομήσει λίγα χρήματα από τα εισιτήρια, έγινε η αρχή μιας σχέσης που κράτησε τέσσερις δεκαετίες.

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