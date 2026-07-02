Τα Mad VMA 2026 καθήλωσαν τους τηλεθεατές – Η συγκίνηση του Αντώνη Ρέμου, τα εκρηκτικά ντουέτα και το εντυπωσιακό φινάλε (Videos)

Η πρώτη τηλεοπτική προβολή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) μέσα από τη συχνότητα του MEGA, προσφέροντας στο κοινό την πλήρη εικόνα του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της χρονιάς.

Αν και τα αποτελέσματα των βραβείων ήταν ήδη γνωστά, η προβολή της διοργάνωσης μάς έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουμε ξανά τα εκρηκτικά acts, τα εντυπωσιακά σκηνικά, όπως και τις συνεργασίες που ξεχώρισαν.

Οι καλλιτέχνες που κυριάρχησαν τόσο στα charts όσο και τις καρδιές των θαυμαστών τους παρέλαβαν τα βραβεία τους σε μια φαντασμαγορική γιορτή που συνδύασε τον παλμό κι ενέργεια!

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, ωστόσο, αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για την πολύτιμη προσφορά του στη μουσική, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης και επιτυχημένης πορείας, με τον αγαπημένο ερμηνευτή να ανεβαίνει στη σκηνή, παραλαμβάνοντας συγκινημένος το βραβείο του.

Το κοινό τον αποθέωσε σε ένα special act που αποτέλεσε τον συναισθηματικό πυρήνα της διοργάνωσης, επισφραγίζοντας τη διαχρονικότητα ενός καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τη φωνή του με δικές μας σημαντικές στιγμές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Από την εντυπωσιακή παρουσίαση του Θέμη Γεωργαντά και της Χρυσηίδας Γκαγκούτη, μέχρι την ενεργή συμμετοχή της «dream team» των Superhosts στα social media, η βραδιά αποτέλεσε μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνής.

Ρέμος και Klavdia μάγεψαν με το ντουέτο τους

Η Άννα Βίσση έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα από το βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε από τη Νέα Υόρκη, με την κορυφαία ερμηνεύτρια απέσνα αποσπά το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς Air Play» για τη μεγάλη επιτυχία «Όλα για όλα», ενώ η Ελένη Φουρέιρα κέρδισε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» με το τραγούδι «Alleluia». Η τραγουδίστρια εν΄βηκε, μάλιστα, στη σκηνή, βάζοντας… φωτιά!

Η Ελένη Φουρέιρα έβαλε… φωτιά στη σκηνή!

Η Κατερίνα Λιόλιου, από την άλλη, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία «Καλύτερο Λαϊκό Modern», ενώ η Marina Satti κέρδισε το βραβείο για το «Καλύτερο Pop» και το «Καλύτερο Album».

Η Μαρίνα Σάττι τραγουδάει ζωντανά στα MAD VMA 2026

Το εντυπωσιακό φινάλε

Η βραδιά έκλεισε με μια από τις πιο δυνατές στιγμές της, με ένα εκρηκτικό ντουέτο από την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη.

Όλοι οι νικητές των κατηγοριών

Βίντεο της Χρονιάς – Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

Καλύτερο Urban – FY – Money Dance

Καλύτερο Ντουέτο – Toquel & LILA – Poios na sou to pei

Καλλυτερη Μπαλάντα – Apon – Καθρέφτης

Καλύτερο Ποπ – Marina Satti – Lola

Τραγοπύδι της Χρονιάς / Airplay – Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

Τραγούδι της Χρονιάς / Digital – Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero

Τραγούδι της Χρονιάς / Λαϊκό – Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Τραγούδι Viral – Akylas – Ferto

Τραγούδι της Χρονιάς Hip Xop / Saske – 5AM

Best Performer – Ελένη Φουρέιρα

Καλλιτέχνης Λαϊκό – Θοδωρής Φέρρης

Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern – Κατερίνα Λιόλιου

Καλλιτέχνης Ποπ – Apon

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος – Akylas

Καλλιτέχνης Hip Xop & Urban – Rack

Καλύτερο Album – Marina Satti – Pop Too

Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ – Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας

Viral Hero – Fipster

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