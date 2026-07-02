Βόνιτσα: Νεκρός ο 40χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι Τρύφου, σώος ο φίλος του

Νεκρός εντοπίστηκε ο 40χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο ενώ έκανε ράφτινγκ με έναν φίλο του ο οποίος απεγκλωβίστηκε σώος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τετάρτης, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ανδρών από δύσβατο σημείο του φαραγγιού Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Το περιστατικό έγινε γνωστό, όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στο 112 για το ατύχημα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα έρευνας – διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες.

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