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03.07.2026 14:34

Ο Σωτήρης Νίνης στο Allwyn Game Time: Οι μεγάλες προσδοκίες στην καριέρα του, ο Κωνσταντέλιας και η Αργεντινή

03.07.2026 14:34
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  • Ο πρώην διεθνής άσος μιλάει για το Παγκόσμιο, την Εθνική Ομάδα και τους προπονητές που τον σημάδεψαν   

Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, ο Σωτήρης Νίνης βρέθηκε καλεσμένος στο Allwyn Game Time και μίλησε για το Παγκόσμιο και τις στιγμές που καθόρισαν την καριέρα του.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής σχολίασε τα μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης, με αφορμή και την αναμέτρηση της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τη φάση των «16». Χαρακτήρισε τη Γαλλία ως υπερομάδα και επέλεξε τον Κιλιάν Εμπαπέ ως το φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Παράλληλα, δεν έκρυψε την ιδιαίτερη συμπάθειά του προς τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή, παραδεχόμενος ότι εκεί βρίσκεται η ποδοσφαιρική του καρδιά.

Περιέγραψε την καριέρα του ως ένα διαρκές «σκωτσέζικο ντους», γεμάτο έντονες εναλλαγές και προκλήσεις. Αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις υψηλές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν γύρω από το όνομά του από πολύ νεαρή ηλικία, εξηγώντας ότι το βάρος αυτών των απαιτήσεων ήταν συχνά δύσκολο να το διαχειριστεί.

Αναφερόμενος στον Γιάννη Κωνσταντέλια και την απόφασή του να σταματήσει προσωρινά να αγωνίζεται με την Εθνική Ομάδα τόνισε ότι είναι ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ανάγκη από παίκτες με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Νίνης μίλησε επίσης για τους προπονητές που άφησαν το ισχυρότερο αποτύπωμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, ξεχωρίζοντας τους Βίκτορ Μουνιόθ, Νίκο Νιόπλια και Φερνάντο Σάντος.

Τέλος, απέδειξε τις γνώσεις για το ποδόσφαιρο, αποδεχόμενος το challenge της Λίλας Κουντουριώτη στο παιχνίδι «Who Am I», από το οποίο πέρασε με απόλυτη επιτυχία.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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