Παπαγεωργίου: Σώθηκε 30χρονος μετά την επιτυχή αντιμετώπιση μαζικής πνευμονικής εμβολής με μηχανική θρομβεκτομή 

Μία ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού κινδύνου ενδαγγειακή επέμβαση για τη διάσωση 30χρονου ασθενούς με μαζική πνευμονική εμβολή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας και των σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, στη διαχείριση των πλέον κρίσιμων καρδιοαγγειακών επειγόντων περιστατικών.

Η μαζική πνευμονική εμβολή αποτελεί μία από τις σοβαρότερες επείγουσες καταστάσεις της καρδιαγγειακής ιατρικής, με υψηλή θνητότητα, όταν συνοδεύεται από αιμοδυναμική αστάθεια και οξεία δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας.

Σε επιλεγμένους ασθενείς, όπου η συστηματική θρομβόλυση αντενδείκνυται, έχει αποτύχει ή δεν επαρκεί, οι σύγχρονες τεχνικές μηχανικής θρομβεκτομής αναδεικνύονται σε πολύτιμη θεραπευτική επιλογή, καθώς επιτρέπουν την άμεση αποσυμφόρηση της πνευμονικής κυκλοφορίας και τη γρήγορη αιμοδυναμική σταθεροποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας 30χρονος ασθενής με απειλητική για τη ζωή μαζική πνευμονική εμβολή αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από τον επεμβατικό ακτινολόγο Απόστολο Βλαχοδήμο και τον επεμβατικό καρδιολόγο Παναγιώτη Σαββουλίδη, με τη χρήση προηγμένου συστήματος μηχανικής θρομβεκτομής.

Σύμφωνα με τους δυο ειδικούς, για τον νεαρό ασθενή, η έγκαιρη εφαρμογή αυτής της προσέγγισης οδήγησε σε ταχεία βελτίωση της δεξιάς κοιλιακής λειτουργίας και αποκατάσταση της αιμοδυναμικής σταθερότητας. Επιπλέον, αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και περιόρισε τον κίνδυνο μόνιμων επιπλοκών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σαββουλίδης, «Η επιτυχία τέτοιων παρεμβάσεων αναδεικνύει τη σημασία των οργανωμένων πολυεπιστημονικών ομάδων και της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς τα όρια της ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας προς όφελος των ασθενών με απειλητικές για τη ζωή παθήσεις».

Παράλληλα, αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής προηγμένων ενδαγγειακών θεραπειών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν διαθέσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένων κέντρων διεθνώς.

«Ο συνδυασμός της εμπειρίας των δύο ειδικοτήτων επιτρέπει την ταχεία αξιολόγηση, τον ακριβή σχεδιασμό και την ασφαλή εκτέλεση προηγμένων ενδαγγειακών θεραπειών, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα περιστατικά. Η χρήση σύγχρονων συστημάτων μηχανικής θρομβεκτομής παρέχει τη δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης μεγάλου θρομβωτικού φορτίου από το πνευμονικό αγγειακό δίκτυο, χωρίς την ανάγκη συστηματικής θρομβόλυσης ή όταν αυτή αντενδείκνυται ή έχει αποτύχει», τονίζει ο κ. Βλαχοδήμος.

Η τεχνική στέφθηκε με επιτυχία με την υποστήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, με Συντονιστή Διευθυντή τον Ιωάννη Στυλιάδη και του τμήματος επεμβατικής ακτινολογίας του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου με Συντονίστρια Διευθύντρια την Σοφία Παπαϊωάννου, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

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