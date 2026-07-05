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05.07.2026 08:55

Μεξικό: Κατασχέθηκαν 3 τόνοι κοκαΐνης αξίας 37 εκατ. δολαρίων στον Ειρηνικό Ωκεανό

05.07.2026 08:55
kokaini_mexico

Οι μεξικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σχεδόν τριών τόνων κοκαΐνης και συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα που επέβαιναν σε δυο σκάφη με τα οποία μεταφέρονταν στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το πολεμικό ναυτικό.

Οι αρχές του Μεξικού έχουν πολλαπλασιάσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τις συλλήψεις υπόπτων αφότου επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ρεπουμπλικάνος, που έχει περάσει στην επίθεση στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών, ασκεί ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση της μεξικανής ομολόγου του Κλαούδιας Σέινμπαουμ να φρενάρει τη διακίνηση ουσιών διαμέσου των συνόρων των δυο κρατών.

Η επιχείρηση διεξήχθη έπειτα από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από την πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο τμήμα της χώρας, διευκρίνισε το πολεμικό ναυτικό στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην αναχαίτιση των δυο πλοίων. Έπειτα από έρευνες, συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα και κατασχέθηκαν «86 δέματα που περιείχαν κάπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», αναφέρεται στο κείμενο.

Κατασχέθηκαν επίσης είκοσι δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό υπολόγισε ότι η επιχείρηση αυτή απέτρεψε τη διανομή και λιανική πώληση ναρκωτικών εκτιμώμενης αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων και συνέβαλε να αποδυναμωθούν «οι οικονομικές και επιχειρησιακές δομές» του οργανωμένου εγκλήματος.

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