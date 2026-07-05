Μεξικό: Κατασχέθηκαν 3 τόνοι κοκαΐνης αξίας 37 εκατ. δολαρίων στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι μεξικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σχεδόν τριών τόνων κοκαΐνης και συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα που επέβαιναν σε δυο σκάφη με τα οποία μεταφέρονταν στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το πολεμικό ναυτικό.

Οι αρχές του Μεξικού έχουν πολλαπλασιάσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τις συλλήψεις υπόπτων αφότου επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ρεπουμπλικάνος, που έχει περάσει στην επίθεση στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών, ασκεί ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση της μεξικανής ομολόγου του Κλαούδιας Σέινμπαουμ να φρενάρει τη διακίνηση ουσιών διαμέσου των συνόρων των δυο κρατών.

En alta mar no existe margen para el error.



Gracias al profesionalismo, preparación y coordinación del personal naval en funciones de Guardia Costera, una operación de vigilancia marítima en aguas del Pacífico concluyó con el aseguramiento exitoso de un cargamento con un peso… pic.twitter.com/d26BgeTJUh — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 4, 2026

Η επιχείρηση διεξήχθη έπειτα από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από την πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο τμήμα της χώρας, διευκρίνισε το πολεμικό ναυτικό στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην αναχαίτιση των δυο πλοίων. Έπειτα από έρευνες, συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα και κατασχέθηκαν «86 δέματα που περιείχαν κάπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», αναφέρεται στο κείμενο.

Κατασχέθηκαν επίσης είκοσι δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό υπολόγισε ότι η επιχείρηση αυτή απέτρεψε τη διανομή και λιανική πώληση ναρκωτικών εκτιμώμενης αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων και συνέβαλε να αποδυναμωθούν «οι οικονομικές και επιχειρησιακές δομές» του οργανωμένου εγκλήματος.

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