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05.07.2026 11:23

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιών

05.07.2026 11:23
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Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα (Κυριακή) στις 7:30 το πρωί έως αύριο το πρωί (Δευτέρα) στις 7:30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3) στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:

  • στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη.
  • στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).
  • στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).
  • στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

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