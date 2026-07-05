Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιών

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Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα (Κυριακή) στις 7:30 το πρωί έως αύριο το πρωί (Δευτέρα) στις 7:30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3) στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:
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