Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Γιώργος Χατζής μας προσκαλεί να ζήσουμε την εμπειρία του θαλασσίου σκι

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Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής, μας προσκαλεί να ζήσουμε την εμπειρία του θαλασσίου σκι και να χαρούμε την θάλασσα στην σχολή SKI TO GLORY στην Χαλκίδα!
Καλό καλοκαίρι με πολύ σκι!
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