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19.07.2026 11:01

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό πυραύλων από την αρχή του πολέμου – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 7 τραυματίες

19.07.2026 11:01
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Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου –περίπου 40– σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε.

Κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους η αντιαεροπορική άμυνα

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και 13 άλλοι να τραυματιστούν, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

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