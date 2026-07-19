Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό πυραύλων από την αρχή του πολέμου – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 7 τραυματίες

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Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου –περίπου 40– σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

The coward in Moscow, who is afraid to meet with President Zelenskyy to end the war, continues to wage a war against civilians.



Russia unleashed the largest number of ballistic missiles since the start of the war — around four dozen — in a brutal terrorist attack on the… pic.twitter.com/pqmwwlq7cX — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε.

Κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους η αντιαεροπορική άμυνα

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και 13 άλλοι να τραυματιστούν, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

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