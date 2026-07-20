7-4 και θα ζητήσουμε και συγγνώμη

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Υπάρχουν νίκες. Υπάρχουν ήττες. Και υπάρχει και η ελληνική πολιτική, όπου αν από τους 11 βουλευτές που ελέγχονται καταλήξουν να παραπεμφθούν μόνο οι 4, στήνεται πανηγύρι λες και σηκώσαμε το Μουντιάλ. Το νέο σκορ είναι 7-4. Δεν είναι αποτέλεσμα αγώνα αλλά είναι το νέο κυβερνητικό αφήγημα.

«Δεν παραπέμφθηκαν 11 αλλά μόνο 4».

Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή τη λογική, αν σε σταματήσει η Τροχαία και σου πει ότι πέρασες πέντε κόκκινα αλλά τελικά θα πληρώσεις μόνο για τα δύο, εσύ βγαίνεις από το περιπολικό φωνάζοντας: «σας διαλύσαμε! Ζητήστε μου και συγγνώμη»

Η πολιτική επικοινωνία έχει αποκτήσει πλέον δικό της σύμπαν φυσικής. Στον πραγματικό κόσμο, 4 βουλευτές παραπέμπονται σε δίκη. Στον κυβερνητικό κόσμο, αυτό μεταφράζεται σε. θρίαμβο.Και όχι μόνο θρίαμβο.Απαιτούν και συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί;

Επειδή αντί για 11 είναι 4; Δηλαδή αν αύριο βρεθούν δύο, θα κάνουν παρέλαση; Ας θυμηθούμε όμως τα βαρετά πράγματα που λέγονται γεγονότα.

Παραπέμπονται 22 άτομα. 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώην γενικός διευθυντής. Πρώην περιφερειακοί διευθυντές. Συνεργάτες βουλευτών. Συνεργάτης πρώην υπουργού. Υπάλληλοι.Δικαιούχοι επιδοτήσεων.

Δηλαδή δεν πρόκειται για 4 ανθρώπους που χάθηκαν τυχαία σε μια δημόσια υπηρεσία. Μιλάμε για ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που συνδέεται με τη λειτουργία του οργανισμού και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Αλλά το αφήγημα παραμένει αλύγιστο, «7 αρχειοθετήθηκαν, άρα όλα καλά».

Με την ίδια λογική, αν καεί η μισή πολυκατοικία, μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι σώθηκαν οι υπόλοιποι όροφοι. Το καλύτερο όμως δεν ήταν αυτό. Το καλύτερο ήταν η επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μέχρι χθες ήταν το ιερό ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα. Σήμερα, επειδή δεν βόλεψε το αποτέλεσμα, αφήνονται αιχμές. Είναι η γνωστή κυβερνητικοί σχέση με τους θεσμούς. Αν μας δικαιώσουν, είναι ανεξάρτητοι. Αν δεν μας δικαιώσουν, κάτι ύποπτο συμβαίνει.

Και μέσα σε όλα αυτά εμφανίζεται ο Μάκης Βορίδης. Ο οποίος όχι μόνο δηλώνει σχεδόν βέβαιος ότι οι 4 θα αθωωθούν, αλλά το παρουσιάζει περίπου ως ήδη τετελεσμένο γεγονός. Πολύ χρήσιμο. Γλιτώνουμε και τα δικαστήρια. Αφού ξέρουμε από τώρα την απόφαση, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, χρήμα και έδρες.

Μένει μόνο να ενημερωθούν και οι δικαστές. Γιατί, βλέπετε, αυτοί ίσως δεν έχουν ακόμη λάβει το δελτίο τύπου. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος που κάνει αυτές τις δηλώσεις είναι και από τους πρωταγωνιστές της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις διατάξεις περί ευθύνης υπουργών. Η ειρωνεία πλέον δεν περπατά. Κάνει σπριντ.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος οι 4 παραπεμπόμενοι βουλευτές να μην είναι ξανά υποψήφιοι. Προφανώς. Στην Ελλάδα έχουμε περάσει στο νέο μοντέλο αξιολόγησης. Το ποινικό μητρώο δεν είναι πρόβλημα. Είναι προεκλογικό βιογραφικό.

«Υποψήφιος. Με εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα». Το μόνο που λείπει είναι να προστεθεί αστερίσκος.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες δεν επηρεάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Αντιθέτως, εμπλουτίζουν το βιογραφικό.

Βέβαια, ας είμαστε σοβαροί. Η παραπομπή δεν είναι καταδίκη. Κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Αυτό είναι θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου και δεν αλλάζει. Αλλά άλλο πράγμα το τεκμήριο αθωότητας και άλλο να πανηγυρίζεις επειδή αντί για έντεκα παραπέμφθηκαν τέσσερις .Και ακόμα περισσότερο να ζητάς να σου πουν και συγγνώμη.

Γιατί αν η νέα πολιτική γραμμή είναι ότι «4 κατηγορούμενοι είναι λόγος για πανηγυρισμούς», τότε μάλλον έχουμε πετύχει κάτι μοναδικό. Να μετατρέψουμε την παραπομπή σε επικοινωνιακή επιτυχία. Και αυτό, ομολογουμένως, δεν το είχε σκεφτεί ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος πολιτικής σάτιρας.

**Η Ιωάννα Λιούτα, Πολιτική και οικονομική αναλύτρια