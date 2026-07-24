Χρυσοχοΐδης: Τον Σεπτέμβρη η πλήρης λειτουργία του Traffic Commander – Πώς θα λειτουργεί

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Στο νέο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., Traffic Commander, το οποίο φιλοδοξεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου Αττικής και να παρεμβαίνει, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Όπως τόνισε, με την εφαρμογή του αναμένεται ότι οι οδηγοί θα κερδίζουν αρκετό χρόνο, περίπου στο 25% και το εν λόγω σύστημα θα τεθεί σε πλήρει εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Για τους πολίτες τα σημαντικότερα θέματα μετά τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, είναι το κυκλοφοριακό. Επιχειρούμε μια μεγάλη προσπάθεια, με στόχο όχι να λύσουμε τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν λόγω έλλειψεις σύγχρονων έργων υποδομής (τα τελευταία έγιναν το 2004), αλλά να βελτιώσουμε την κατάσταση».



Εξήγησε ότι: «Από το 2004 έχουμε υπερδιπλασιασμό των αυτοκινήτων, άρα αντιλαμμβανόμαστε το πρόβλημα. Θέλουμε να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων».



Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας είπε: «Είναι ένα κέντρο κυκλοφορίας. Μέσα σε αυτό υπάρχει λήψη εικόνας από δεκάδες κάμερες και drones και ταυτόχρονα λήψη από 24 περίπου πηγές δεδομένων.

Θα μπαίνουν σε ψηφιακό καλάθι και μέσα απο νέες τεχνολογίες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, θα επιχειρεί να διευκολύνει, έχοντας επίγνωση που είναι το πρόβλημα και που υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Στη συνέχεια, μέσω των τροχονόμων (στο έδαφος και δικυκλιστές), θα κατευθύνουμε και διοχετεύουμε την κυκλοφορία, εκεί που το κέντρο ελέγχου κρίνει σε χρόνο ζωντανό, ότι δεν υπάρχει κίνηση».

Συμπλήρωσε δε: «Προς το παρόν πληροφορίες παίρνουμε μόνο από Google. Με τη νέα υπηρεσία Traffic Commander, οι τροχονόμοι θα τους οδηγούν σε δρόμους ελεύθερους, θα αποσυμφορούνται οι λεωφόροι.

Χρόνος κερδισμένος έως 25%

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν θα υπάρχει χρόνος κερδισμένος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε «περίπου 25% εκτιμούμε. Από Σεπτέμβριο η πλήρης λειτουργία της εφαρμογής».

Όσον αφορά τη χρήση των drones, επεξήγησε: «Έχουμε 10 σύγχρονα drones, που θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και ανάλογα με τις ανάγκες, θα οδηγούνται στα σημεία που χρειαζονται παρεμβάσεις. Είναι αδιάβροχα, για να μπορούν να λειτουργούν και στις βροχερές μέρες».

Συνεχής βελτίωση

Τέλος, επί του θέματος σημείωσε ότι: «Είναι σημαντικό ότι στο τέλος κάθε μήνα, θα υπάρχει report (αναφορά) και για τα θετικα και για τα αρνητικά στοιχεία, που συλλέχθηκαν, ώστε να βελτιώνεται περαιτέρω το σύστημα».

Συμπεριφορά οδηγών

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά των οδηγών, επισημαίνοντας ότι παρά τις μεγάλες βελτιώσεις, έχουμε θέμα, εξηγώντας το γιατί. Όπως είπε:

«Έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 850.000 αλκοτέστ σε οδηγούς και τώρα το όριο έχει πέσει στο 0.8%, ενώ ήταν από 5-8%. Υπάρχει συμμόρφωση και αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς. Πρέπει να πανηγυρίζουμε, γινόμαστε πιο υπεύθυνοι».



Ωστόσο, όπως επεσήμανε, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στις πόλεις, λόγω χρήσης κινητών.

Ο υπουργός έκανε λόγο για: «Επικίνδυνες συμπεριφορές που κοστίζουν ζωές. Επίσης, υπάρχει καθυστέρηση, γιατί όταν ανάβει το πράσινο φανάρι, μιλάμε στα κινητά και χάνουμε χρόνο. Πρέπει να βελτιωθούν αυτά».

Όσον αφορά στη χρήση κράνους από τους δικυκλιστές, ο υπουργός είπε: «Στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει δικυκλιστής χωρίς κράνος. Μεγάλη αλλαγή, συνολικά υπάρχει βελτίωση». Για τους δικυκλιστές που έχουν ήδη παράβαση για κράνος και υπάρχει υποτροπή, σημείωσε: «Τιμωρούνται αυστηρά πλέον και οικονομικά, αλλά και διοικητικά».

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