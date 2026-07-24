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24.07.2026 09:42

Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας

24.07.2026 09:42
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Με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας η Νατάσα Παζαΐτη.

Οι δύο τους απαθανατίστηκαν, ενώ περπατούσαν στο κέντρο της πόλης

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους συνομιλούσαν και έδειχναν ευδιάθετοι.

Η Νατάσα Παζαΐτη εμφανίστηκε με λευκή μπλούζα, μπεζ παντελόνι και λευκά παπούτσια, ενώ ο 23χρονος γιος της φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

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