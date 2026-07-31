Επιθέσεις από αλεπούδες – Συστάσεις προστασίας προς το κοινό από τον ΕΟΔΥ: «Μην τις πλησιάζετε- Μην τις ταΐζετε»

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Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχουν προκαλέσει οι δύο επιθέσεις από αλεπούδες στη Λάρισα το τελευταίο διάστημα. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στην παραλία του Αγιόκαμπου το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου, με αποτέλεσμα μια γυναίκα και μια έφηβη να χρειαστεί να διακομιστούν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Με αφορμή αυτά τα περιστατικά τραυματισμού πολιτών από αλεπού, αλλά και την αυξημένη παρουσία τους σε κατοικημένες περιοχές, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι οι αλεπούδες είναι άγρια ζώα και δεν πρέπει να προσεγγίζονται, να αγγίζονται, να ταΐζονται ή να ενθαρρύνεται η παρουσία τους κοντά σε ανθρώπους και κατοικίες.
Η συστηματική παροχή τροφής σε άγρια ζώα οδηγεί σε εξοικείωσή τους με την ανθρώπινη παρουσία, τα ενθαρρύνει να πλησιάζουν κατοικίες, παραλίες και χώρους αναψυχής και αυξάνει την πιθανότητα επαφής ή τραυματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επίβλεψη των παιδιών και των κατοικίδιων ζώων.
Η εμφάνιση μιας αλεπούς κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πάσχει από λύσσα.
Στην Ελλάδα, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο κρούσμα λύσσας σε ζώο μετά τον Μάιο του 2014. Κατά την περίοδο 2012–2014 είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά 48 κρούσματα λύσσας σε ζώα, κυρίως αλεπούδες, στη χώρα.
Ωστόσο, παρά την απουσία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια, το ενδεχόμενο έκθεσης στον ιό της λύσσας δεν μπορεί να αποκλειστεί σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση.
Κάθε δάγκωμα, γρατσουνιά ή επαφή σάλιου αλεπούς με λύση συνεχείας του δέρματος ή με βλεννογόνους πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματία υγείας. Ως πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας που απαιτεί αξιολόγηση θεωρείται ιδίως:
Επισημαίνεται επιπλέον, ότι κάθε τραυματισμός από ζώο ενέχει, ανάλογα με το τραύμα, κίνδυνο βακτηριακής λοίμωξης και τετάνου.
Το σημείο της έκθεσης πρέπει να πλυθεί αμέσως και σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι και ο πολίτης να αναζητήσει το συντομότερο δυνατό ιατρική εκτίμηση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο ιατρός θα αξιολογήσει:
Μπορούμε να παρατηρούμε και να θαυμάζουμε τις αλεπούδες από απόσταση. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται τόσο η υγεία μας όσο και τα ίδια τα άγρια ζώα.
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