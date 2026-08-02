Ντέμης Νικολαΐδης: «Γλεντάει» με «Βασιλιά της σκόνης» στην Αμοργό ο παλαίμαχος της ΑΕΚ (Video)

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Στην Αμοργό περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών ο Ντέμης Νικολαΐδης, επιλέγοντας να αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να απολαύσει πιο χαλαρές στιγμές.
Το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Rudu Fest Amorgos 2026.
Ο Ντέμης Νικολαΐδης δημοσίευσε στα social media ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το live, κάνοντας tag τον δημοφιλή καλλιτέχνη και συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία emoji χειροκροτήματος.
Ως γνωστόν, η μουσική αποτελεί σταθερά ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του Ντέμη, καθώς ο ίδιος παρακολουθεί συχνά συναυλίες και έχει εκφράσει πολλές φορές την ιδιαίτερη αδυναμία του στη ροκ και την εναλλακτική σκηνή.
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