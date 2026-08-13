Πάνος Μουζουράκης: Οι οικογενειακές διακοπές και η σπάνια φωτογραφία με τα παιδιά του

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Διακοπές με την οικογένειά του κάνει ο Πάνος Μουζουράκης, με τη σύζυγό του να δημοσιεύει καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τους δύο τους αλλά και τα παιδιά τους.

Σε ανάρτηση που έκανε η Μαριλού Κόζαρη την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία της με τον Πάνο Μουζουράκη από βραδινή βόλτα τους, καθώς και μία ακόμη στην οποία ο τραγουδιστής απαθανατίζεται με την κόρη και τον γιο τους, σε μία έξοδό τους για φαγητό.

Από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μαριλού Κόζαρη φαίνεται ότι στην παρέα τους βρισκόταν και η Τόνια Σωτηροπούλου.

O Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη παντρεύτηκαν στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Το ζευγάρι απέκτησε την πρωτότοκη κόρη του, στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στις 15 Μαΐου του 2025 έγινε γνωστό ότι γεννήθηκε ο γιος τους.

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