Χρέη χωρίς φρένο στον ΕΦΚΑ: Στα 51,8 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για 1,5 εκατ. οφειλέτες

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Το «βουνό» των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζει να ψηλώνει, με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα να βρίσκονται πλέον στα κατάστιχα των οφειλετών. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έφτασαν τα 51,78 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 2,05 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Πίσω από τη νέα διόγκωση του χρέους βρίσκεται, ωστόσο, μια ιδιαίτερα προβληματική παράμετρος: τα περισσότερα από τα επιπλέον χρέη δεν προέρχονται από νέες απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά από πρόσθετα τέλη που φορτώνονται πάνω στις παλιές οφειλές και μεγαλώνουν συνεχώς τον τελικό λογαριασμό.

Τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής είναι αποκαλυπτικά. Από το συνολικό χρέος των 51,78 δισ. ευρώ, τα 30,06 δισ. ευρώ αποτελούν κύριες οφειλές, ενώ τα 21,71 δισ. ευρώ είναι πρόσθετα τέλη.

Με άλλα λόγια, περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ευρώ που εμφανίζονται σήμερα ως ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αντιστοιχούν στις αρχικές εισφορές, αλλά στις επιβαρύνσεις που έχουν συσσωρευτεί πάνω σε αυτές.

Τα πρόσθετα τέλη «φουσκώνουν» τον λογαριασμό

Η σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 δείχνει πού βρίσκεται η μεγαλύτερη πίεση. Οι κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο κατά 367,9 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, όμως, τα πρόσθετα τέλη έκαναν άλμα κατά 1,68 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ετήσιας αύξησης.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η επιδείνωση δεν προέρχεται από τους μικρότερους οφειλέτες. Αντίθετα, το πρόβλημα μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο προς τα μεγαλύτερα χρέη.

Στις οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, οι κύριες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 624,4 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, στην κατηγορία των οφειλών έως 10.000 ευρώ καταγράφηκε μείωση κατά 256,5 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αύξηση των κύριων χρεών προέρχεται αποκλειστικά από όσους βρίσκονται πάνω από το όριο των 10.000 ευρώ, με σημαντικό μέρος των οφειλών να συγκεντρώνεται στην κλίμακα μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η «δεξαμενή» των οφειλετών παραμένει τεράστια. Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι στο τέλος Μαρτίου υπήρχαν 1.491.219 φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις όσο οι παλιές και δύσκολα εισπράξιμες οφειλές παραμένουν ανοιχτές. Τα πρόσθετα τέλη συνεχίζουν να συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος να αυξάνεται ακόμη και όταν η δημιουργία νέων οφειλών κινείται με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς.

Δύο διαφορετικές εικόνες στον ΕΦΚΑ

Την ώρα που τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία τραβούν την ανηφόρα, στο μέτωπο των εκκρεμών συντάξεων καταγράφεται αντίθετη πορεία.

Στο τέλος Μαρτίου 2026, οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη είχαν υποχωρήσει στις 33.859. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο ήταν λιγότερες κατά 1.320, ενώ σε ετήσια βάση η μείωση έφτασε τις 6.957 αιτήσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αποκλιμάκωση στις ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας σύνταξης, δηλαδή σε όσες παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερο από 90 ημέρες.

Οι συγκεκριμένες αιτήσεις περιορίστηκαν στις 13.163, μειωμένες κατά 4.543 μέσα σε ένα τρίμηνο και κατά 7.084 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Παρά τη βελτίωση στις κύριες συντάξεις, μεγαλύτερη «ουρά» εξακολουθεί να υπάρχει στις επικουρικές.

Με βάση τον νέο τρόπο καταγραφής του e-ΕΦΚΑ –στον οποίο ως εκκρεμείς θεωρούνται οι αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από τον κύριο φορέα– τον Μάρτιο του 2026 υπήρχαν 40.170 εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης.

Ο αριθμός τους ήταν μειωμένος κατά 1.647 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Από αυτές, οι 31.478 ήταν ληξιπρόθεσμες, καθώς είχαν περάσει περισσότερες από 90 ημέρες από την έκδοση της απόφασης για την κύρια σύνταξη και υπήρχε πλέον δυνατότητα να εκδοθεί η επικουρική. Και σε αυτή την κατηγορία σημειώθηκε υποχώρηση, κατά 2.511 αιτήσεις σε ετήσια βάση.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αφήνει έτσι δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες: από τη μία, οι εκκρεμότητες στην απονομή συντάξεων περιορίζονται και, από την άλλη, το συσσωρευμένο χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία εξακολουθεί να διογκώνεται. Και όσο τα πρόσθετα τέλη φορτώνονται στις παλιές οφειλές, το ήδη τεράστιο ποσό των 51,78 δισ. ευρώ γίνεται ακόμη δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί.

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