Γιώργος Μαζωνάκης: Προειδοποίηση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για πλασμαφαίρεση και «εναλλακτικές» θεραπείες

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία προειδοποιεί για τους κινδύνους των αναπόδεικτων εναλλακτικών θεραπειών με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο.

Τα στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε νοσοκομειακές μεταμοσχεύσεις και η χρήση τους για άλλους σκοπούς στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης και ενέχει κινδύνους.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη ιατρική πράξη που διενεργείται σε νοσοκομεία, καθώς η ανεξέλεγκτη εφαρμογή της μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καρδιαγγειακές παρενέργειες στους ασθενείς.

Η Εταιρεία ζητά από την Πολιτεία και τους ιατρικούς συλλόγους αυστηρότερη εποπτεία στις δομές που παρέχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες και ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών.

Οι πολίτες οφείλουν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις διαφημιστικές υποσχέσεις περί ευεξίας και μακροζωίας, αναζητώντας έγκυρη πληροφόρηση αποκλειστικά από θεσμικές και επίσημες ιατρικές πηγές.

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Η αδόκητη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών και της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), η οποία προειδοποιεί για πρακτικές χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και ζητά ενίσχυση της εποπτείας από τους αρμόδιους φορείς.

Τι αναφέρει η ΕΑΕ για τα stem cells

Με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής, όπως σημειώνει η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, το περιστατικό συνέβη σε ιδιωτικό ιατρείο το οποίο αποκαλείται «Stem Cell Clinic».

Η ΕΑΕ διευκρινίζει ότι τα stem cells του μυελού των οστών αποδίδονται στα ελληνικά ως στελεχιαία ή αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και όχι ως βλαστοκύτταρα. Πρόκειται για κύτταρα με την ικανότητα να ανανεώνουν καθημερινά το αίμα.

Η χρήση τους, σύμφωνα με την Εταιρεία, αφορά ειδικές νοσοκομειακές συνθήκες και συγκεκριμένα τις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών που πραγματοποιούν οι αιματολόγοι σε ασθενείς με λευχαιμίες και άλλα αιματολογικά νοσήματα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα stem cells αυτά αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και όχι άλλους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε διαφορετική χρήση τους δεν διαθέτει επιστημονική τεκμηρίωση και μπορεί να αποδειχθεί δυνητικά επικίνδυνη.

Η πλασμαφαίρεση και οι πιθανές παρενέργειες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πλασμαφαίρεση, διαδικασία για την οποία, σύμφωνα με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται με ειδικά μηχανήματα, σε νοσοκομειακό περιβάλλον και από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως από αιματολόγους και νευρολόγους.

Σκοπός της είναι η απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων από το αίμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτοάνοσα νοσήματα.

Η ΕΑΕ επισημαίνει παράλληλα ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα. Μεταξύ των συχνότερων περιλαμβάνονται:

η υπόταση,

οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Την ίδια ώρα, η Εταιρεία καταγγέλλει ότι, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτηρίζει «ιατρική παραφιλολογία» και το οποίο έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια, η πλασμαφαίρεση προβάλλεται ως γενικός μηχανισμός «αποτοξίνωσης», «ευεξίας» και «μακροζωίας».

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν έχει τεκμηριωθεί μέσω κλινικών μελετών.

Η προειδοποίηση προς ΕΟΦ, ΕΟΜ και υπουργείο Υγείας από το 2019

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2019 για όσα, όπως αναφέρει, «προσφέρονται ανεξέλεγκτα στους πολίτες».

Τότε είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς:

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),

τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ),

το υπουργείο Υγείας.

Στην επιστολή επισημαινόταν ο κίνδυνος από την προσφορά και τη διαφήμιση στην Ελλάδα κυτταρικών θεραπειών που είτε δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά είτε διαθέτουν ανεπαρκή τεκμηρίωση.

Παράλληλα, η ΕΑΕ είχε ζητήσει την άμεση διερεύνηση των δομών που παρέχουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, την ενίσχυση της σχετικής εποπτείας, καθώς και την επίσημη ενημέρωση των πολιτών για τους πιθανούς κινδύνους.

Τι ζητά σήμερα η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Με αφορμή το περιστατικό, η ΕΑΕ επαναφέρει τις θέσεις της και ζητά από την Πολιτεία, μέσω του ΕΟΦ, να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική βαρύτητα και την τεκμηρίωση των λεγόμενων «αναγεννητικών» θεραπειών που προσφέρονται στους πολίτες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ιατρείων, θα πρέπει να εξετάζουν διεξοδικά την επιστημονική συνάφεια και την επάρκεια όσων υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. Κατά την ΕΑΕ, θα πρέπει επίσης να υπάρχει τουλάχιστον δειγματοληπτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μελών τους.

Αντίστοιχη ευθύνη αποδίδει και στις επιστημονικές ενώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, οφείλουν να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους την επιστημονικά έγκυρη θέση τους απέναντι σε θεραπείες και πρακτικές που διαφημίζονται ως «θαυματουργές».

Τέλος, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία καλεί τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό ανάλογους ισχυρισμούς και να αναζητούν ενημέρωση από θεσμικές πηγές και όχι από διαφημιστικές καταχωρήσεις, καθώς μόνο μέσω των επίσημων πηγών μπορούν, όπως τονίζει, να αντλήσουν κατοχυρωμένες πληροφορίες.

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