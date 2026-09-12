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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

12.09.2026 06:15

Συντάξεις: Έξι στους δέκα κάτω από 1.000 ευρώ – Η μεγάλη ψαλίδα ΕΦΚΑ και Δημοσίου

12.09.2026 06:15
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Στη ζώνη κάτω των 1.000 ευρώ παραμένει η μεγάλη πλειονότητα των συντάξεων, την ώρα που η «ψαλίδα» ανάμεσα στις νέες απονομές του ΕΦΚΑ και στις συντάξεις του Δημοσίου φθάνει τα 454 ευρώ τον μήνα.

Η ακτινογραφία του συνταξιοδοτικού συστήματος που προκύπτει από τα στοιχεία της Μηνιαίας Έκθεσης ΕΣΕΠΣ «Ήλιος» για τον Αύγουστο δείχνει ότι σχεδόν έξι στις δέκα κύριες συντάξεις γήρατος δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, οι νέες συντάξεις που απονέμει ο ΕΦΚΑ κινούνται κατά μέσο όρο στα 775 ευρώ, όταν στο Δημόσιο το αντίστοιχο ποσό φθάνει τα 1.229 ευρώ.

Συνολικά, η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ, ενώ πολύ χαμηλότερα βρίσκονται οι επικουρικές, με μέσο ποσό 196 ευρώ. Στα 116 ευρώ περιορίζεται το μέσο μέρισμα.

Η διαφορά ανάμεσα στις νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ και σε εκείνες του Δημοσίου αποτυπώνει τις διαφορετικές διαδρομές των ασφαλισμένων πριν από τη συνταξιοδότηση.

Στον δημόσιο τομέα οι αποδοχές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συνέχεια, ενώ μισθολογικά κλιμάκια και ωριμάνσεις επηρεάζουν το ύψος των συντάξιμων αποδοχών.

Στον ιδιωτικό τομέα, αντίθετα, χαμηλότεροι μισθοί, περίοδοι ανεργίας και διακοπές στον ασφαλιστικό βίο μπορούν να συμπιέσουν το ποσό που καταλήγει τελικά στον συνταξιούχο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 42,74% των κύριων συντάξεων γήρατος βρίσκεται πάνω από τα 1.000 ευρώ μεικτά.

Συνολικά, 899.268 συνταξιούχοι λαμβάνουν λιγότερα από 1.000 ευρώ, ενώ 208.293 περιορίζονται σε ποσά έως 500 ευρώ.

Στο χαμηλότερο άκρο βρίσκονται 21.020 συνταξιούχοι με ποσά που δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ. Στον αντίποδα, 3.726 δικαιούχοι εισπράττουν πάνω από 4.000 ευρώ.

Υπάρχουν, μάλιστα, τρεις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλονται συνολικά δέκα συντάξεις στον ίδιο δικαιούχο, εφόσον συνυπολογιστούν κύριες, επικουρικές και μερίσματα.

Τον Αύγουστο εκδόθηκαν 28.357 νέες συντάξεις, με τη συνολική δαπάνη για τις νέες απονομές να ανέρχεται σε περίπου 15,77 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δύο παρεμβάσεις αναμένεται να ενισχύσουν τα εισοδήματα των συνταξιούχων από το τέλος του 2026 και τις αρχές του 2027.

Η πρώτη αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου και να καλύψει περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους.

Η ενίσχυση διευρύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ενώ θα χορηγηθεί επίσης σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, σε άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Αύξηση περίπου 2,6% το 2027

Η δεύτερη παρέμβαση έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, με τη νέα ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις, το ποσοστό κινείται περίπου στο 2,6%, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το τελικό ύψος θα προκύψει από τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό και θα αποσαφηνιστεί με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προϋπολογισμού τον Νοέμβριο.

Η μεγάλη αλλαγή από το 2027 είναι ότι η αύξηση δεν θα «κόβεται» από την προσωπική διαφορά. Έτσι, συνταξιούχοι που τα προηγούμενα χρόνια έβλεπαν την αύξηση να συμψηφίζεται λογιστικά θα μπορούν πλέον να έχουν πραγματική μεταβολή στο ποσό που εισπράττουν.

Με αύξηση 2,6%, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ εκτιμάται ότι θα κερδίσει περίπου 208 ευρώ τον χρόνο. Μαζί με την ενίσχυση των 400 ευρώ, το ετήσιο όφελος ανεβαίνει στα 608 ευρώ.

Για φορολογητέο εισόδημα 24.000 ευρώ και καθαρή μηνιαία σύνταξη 1.716 ευρώ, η ετήσια αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 449 ευρώ. Με την ενίσχυση του Νοεμβρίου, το συνολικό ποσό φθάνει τα 849 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος μόνο από την αύξηση των συντάξεων το 2027 εκτιμάται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, ενώ η κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά ανεβάζει σταδιακά τον λογαριασμό για τα επόμενα χρόνια.

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