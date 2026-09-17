Η Zakcret τρέχει με κέρδη αυξημένα 192% και ανοίγει νέα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

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Με σημαντική αύξηση κερδοφορίας, επέκταση του δικτύου και νέες επενδύσεις σε υποδομές έκλεισε το 2025 για τη Zakcret, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά αθλητικών ειδών.

Τα καθαρά κέρδη της ελληνικής εταιρείας κατέγραψαν άνοδο 192%, ενώ η ανάπτυξη συνοδεύτηκε από αύξηση των πωλήσεων και διεύρυνση της παρουσίας της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην Κύπρο.

Η στρατηγική της Zakcret δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην προσθήκη νέων φυσικών σημείων πώλησης. Η εταιρεία επενδύει παράλληλα στις υποδομές που απαιτούνται για να υποστηριχθεί το μεγαλύτερο δίκτυο, καθώς και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στην αγορά αθλητικών ειδών.

Η ανάπτυξη του ελληνικού brand πραγματοποιείται σε μια αγορά στην οποία ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα και πολυεθνικά brands διεκδικούν μερίδια από μια καταναλωτική πίτα που επηρεάζεται άμεσα από το διαθέσιμο εισόδημα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Zakcret επιδιώκει να αυξήσει την κλίμακά της και να αξιοποιήσει τη συνύπαρξη φυσικού και ψηφιακού δικτύου. Η Κύπρος αποτελεί επίσης αγορά στην οποία η εταιρεία βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Η αύξηση των κερδών κατά 192% δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο για τη χρηματοδότηση των επόμενων κινήσεων, ενώ η διοίκηση συνεχίζει να επενδύει σε καταστήματα και λειτουργικές υποδομές.

Η περίπτωση της Zakcret έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των ανακατατάξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά στο λιανεμπόριο αθλητικών ειδών. Η αγορά συγκεντρώνεται, οι μεγάλοι παίκτες επεκτείνονται και το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνει συνεχώς την πίεση στα παραδοσιακά δίκτυα.

Για την ελληνική εταιρεία, επομένως, η επόμενη φάση δεν αφορά μόνο την αύξηση των πωλήσεων αλλά και την επίτευξη της απαιτούμενης κλίμακας ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους. Τα αποτελέσματα του 2025 της δίνουν ισχυρότερη βάση για να επιχειρήσει το επόμενο βήμα.

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