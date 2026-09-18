search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:35
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 13:00

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

18.09.2026 13:00
xristou_gametime_allwyn

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ολυμπιονίκης και Allwyn Champ μιλάει για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Ολυμπιονίκης και Allwyn Champ Απόστολος Χρήστου φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του Game Time.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής περιγράφει με τρεις λέξεις πώς ένιωσε όταν αναδείχτηκε ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης, ανατρέχει στη μακρά διαδρομή του προς την κορυφή που περιλαμβάνει σπουδαίες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις και μιλάει για τις θυσίες που απαιτούνται για να παραμείνει κανείς στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού.

Χαρακτηρίζει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι το 2024 ως τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του και αναφέρει τον μεγάλο προσωπικό στόχο που κυνηγά εδώ και πέντε χρόνια.

Τονίζει τη στήριξη που λαμβάνει διαχρονικά από το πρόγραμμα Allwyn Champs από το 2018, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική αξία αυτής της σχέσης βρίσκεται στην παρουσία και την υποστήριξη που προσφέρεται από την Allwyn στις δύσκολες στιγμές, πέρα από τις επιτυχίες και τα μετάλλια.

Στην πιο απολαυστική στιγμή της συνέντευξης «ρίχνει» τους Γιουσέιν Μπόλτ, Μίλτο Τεντόγλου και Λευτέρη Πετρούνια στη πισίνα, αποκαλύπτει που φυλάσσει τα πολύτιμα μετάλλια του και εξηγεί γιατί εξακολουθεί να φοβάται να βουτήξει στα βαθιά νερά. Παράλληλα, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της αθλητικής του καθημερινότητας.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά στο θέατρο Γκλόρια – Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» επιστρέφει για 18η χρονιά

pierrakakis_eurogroup_file
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις»

woman_office
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: «Γυναίκεια» και μακροχρόνια η ανεργία στην Ελλάδα – Στα 718.000 άτομα το μητρώο, μόνο το 22% επιδοτείται

christine-lagarde
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Λαγκάρντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ

MARGARET_PAPANDREOU_00
ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η Ε.Γ.Ε. και οι αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:34
parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά στο θέατρο Γκλόρια – Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» επιστρέφει για 18η χρονιά

pierrakakis_eurogroup_file
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις»

woman_office
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: «Γυναίκεια» και μακροχρόνια η ανεργία στην Ελλάδα – Στα 718.000 άτομα το μητρώο, μόνο το 22% επιδοτείται

1 / 3