«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

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Με αφετηρία την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, από τις φρυκτωρίες έως τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αφηγείται την εξέλιξη της επικοινωνίας.
Για 16η χρονιά υποδέχεται σχολεία και οικογένειες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Με κεντρικό μήνυμα «Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά», τα φετινά προγράμματα συνδυάζουν γνώση, δημιουργία και ανακάλυψη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία και η τεχνολογία διαμορφώνουν τον κόσμο μας.
Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάιο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις που ενισχύουν τη φαντασία, τη συνεργασία και την ενεργό μάθηση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις. Ενδεικτικά, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Η σταθερή αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Μουσείου: να παρουσιάζει στις νεότερες γενιές την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως και να αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει την επικοινωνία, το πώς συνδεόμαστε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας.
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών είναι δωρεάν και πραγματοποιείται μέσω online κρατήσεων στο www.otegroupmuseum.gr.
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που φέτος συμπληρώνει 36 χρόνια λειτουργίας, παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη της επικοινωνίας στην Ελλάδα και στον κόσμο, από τους πυρσούς και τις φρυκτωρίες της αρχαιότητας, έως τα κινητά τηλέφωνα, τους δορυφόρους, το Internet και το Gaming!
Με περισσότερα από 37.000 τεκμήρια στις συλλογές του, σχεδόν όλα ψηφιοποιημένα, διατηρεί ζωντανή μια σημαντική πλευρά της τεχνολογικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας, αναδεικνύοντας παράλληλα την πορεία του Ομίλου ΟΤΕ, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας.
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