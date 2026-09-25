Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται αύξηση και τι αλλάζει στον επανυπολογισμό της σύνταξής τους

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Σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι έχουν επιστρέψει ή παραμένουν στην αγορά εργασίας, αλλά μόνο ένα μέρος από αυτούς μπορεί να προσδοκά μεγαλύτερη σύνταξη από τα επιπλέον χρόνια απασχόλησης. Το κλειδί βρίσκεται στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ υπό εξέταση βρίσκεται και αλλαγή στον χρόνο που γίνεται ο επανυπολογισμός.

Σήμερα ο εργαζόμενος συνταξιούχος πρέπει να διακόψει την απασχόλησή του για να ζητήσει να υπολογιστεί ο πρόσθετος ασφαλιστικός χρόνος. Στο τραπέζι βρίσκεται ρύθμιση που θα επιτρέπει τον επανυπολογισμό ανά πενταετία, ακόμη και εάν ο συνταξιούχος εξακολουθεί να εργάζεται.

Το θέμα αφορά κυρίως περίπου 163.600 από τους συνολικά 298.600 εργαζόμενους συνταξιούχους. Από όσους έχουν δηλώσει απασχόληση στον ΕΦΚΑ, περίπου 91.500 εργάζονται ως μισθωτοί, 72.100 ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και 135.000 είναι αγρότες.

Η μεγάλη αύξηση των εργαζόμενων συνταξιούχων καταγράφεται μετά την κατάργηση της περικοπής της σύνταξης λόγω εργασίας. Ωστόσο, για αρκετούς η παραμονή στην αγορά εργασίας συνδέεται και με την ανάγκη συμπλήρωσης του μηνιαίου εισοδήματος, καθώς πολλές κύριες συντάξεις παραμένουν κοντά ή χαμηλότερα από τα 1.000 ευρώ μεικτά. Δεν οδηγεί κάθε εργασία μετά τη συνταξιοδότηση σε προσαύξηση της σύνταξης. Δικαίωμα αποκτούν όσοι συνεχίζουν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται κυρίως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μέχρι σήμερα 10.278 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει προσαύξηση. Το ποσό εξαρτάται από τον πρόσθετο χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές που καταβλήθηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση ξεπερνά τα 100 ευρώ τον μήνα. Διαφορετική αντιμετώπιση έχουν οι περίπου 135.000 συνταξιούχοι αγρότες. Εφόσον απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών, η απασχόλησή τους δεν δημιουργεί πρόσθετο ασφαλιστικό χρόνο που να οδηγεί σε μεγαλύτερη σύνταξη.

Πώς θα λειτουργεί η πενταετία

Με το ισχύον καθεστώς, κάποιος μπορεί να εργάζεται για αρκετά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του και να καταβάλλει κανονικά εισφορές, αλλά ο χρόνος αυτός αξιοποιείται για την προσαύξηση μόνο όταν σταματήσει να εργάζεται.

Η αλλαγή που εξετάζεται προβλέπει ενδιάμεσο επανυπολογισμό ανά πέντε χρόνια. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται επί δέκα χρόνια δεν θα χρειάζεται να περιμένει μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Με τη συμπλήρωση της πρώτης πενταετίας θα μπορεί να υπολογίζεται ο πρόσθετος χρόνος και η σύνταξή του να αναπροσαρμόζεται, ενώ θα εξακολουθεί να εργάζεται. Η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% για κάθε επιπλέον έτος εργασίας, με βάση τις μεικτές αποδοχές ή τον αντίστοιχο ασφαλιστέο μισθό.

Τι πληρώνει ο εργαζόμενος συνταξιούχος

Η κατάργηση της περικοπής της σύνταξης δεν σημαίνει ότι η εργασία είναι χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι καταβάλλουν ειδικό πόρο ίσο με 10% των μεικτών αποδοχών τους, πέρα από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους προβλέπεται επιβάρυνση κατά 50% στη μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη δήλωση της απασχόλησης. Ο συνταξιούχος που ξεκινά εργασία πρέπει να την καταχωρίσει στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δηλώνοντας την ημερομηνία έναρξης και το είδος της δραστηριότητάς του.

Το κόστος για όσους παραλείψουν τη δήλωση είναι βαρύ: η προβλεπόμενη κύρωση ισοδυναμεί με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Για τους περίπου 163.600 ασφαλισμένους που συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορές, επομένως, το κρίσιμο είναι πότε ο πρόσθετος χρόνος εργασίας θα περάσει τελικά στη σύνταξή τους. Σήμερα αυτό γίνεται μετά τη διακοπή της εργασίας. Εάν προχωρήσει η υπό εξέταση ρύθμιση, ο λογαριασμός θα γίνεται ανά πενταετία.

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