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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

01.10.2026 06:30

Τι ζητά η Ουάσιγκτον από την Αθήνα;

01.10.2026 06:30
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Στις 18 Μαρτίου 2026, σε επίσημο δείπνο στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να ανακοίνωσε στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου την επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, σχεδόν επτά εβδομάδες πριν συμβεί. Μάλιστα απέδωσε την εξέλιξη σε αμερικανική παρέμβαση, προσθέτοντας: «Μπορούμε να το κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». 

Το «εδώ» ήταν η Ελλάδα. Ο Παπασταύρου φέρεται να απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν κυβέρνηση εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Αυτά περιγράφει η «Wall Street Journal», ενώ η ελληνική κυβέρνηση διαψεύδει.

Στις 5 Μαΐου, η κυβέρνηση του Ίλιε Μπολοζάν στη Ρουμανία πράγματι έπεσε. Οι Σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον συνασπισμό και συνέπραξαν με την ακροδεξιά σε πρόταση δυσπιστίας. Η δημόσια σύγκρουση αφορούσε τη λιτότητα, τους φόρους και τις περικοπές. Η πρόβλεψη επαληθεύτηκε.

Η πραγματική αιτία της σύγκρουσης των ρουμανικών πολιτικών δυνάμεων ήταν άλλη: Το αμερικανικό φυσικό αέριο. Ο Μπολοζάν στήριζε τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά δεν ήθελε να δεσμεύσει τη Ρουμανία σε πολύ μεγαλύτερες αγορές αμερικανικού LNG, καθώς διαθέτει δικούς της ενεργειακούς πόρους. 

Οι Σοσιαλδημοκράτες εμφανίζονται εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Πηγές αναφέρουν ότι αυτή η διαφωνία συνέβαλε στη ρήξη. Το παρασκήνιο καταγράφουν οι «Financial Times» στο δημοσίευμά τους, της 29ης Σεπτεμβρίου. Απόδειξη αμερικανικής εμπλοκής στην ανατροπή της ρουμανικής κυβέρνησης δεν έχουμε. Έχουμε, όμως, λόγους να ζητάμε εξηγήσεις: Τι απαιτούσε η Ουάσιγκτον από την Αθήνα; Σε τι αντέδρασε ο Παπασταύρου; Και τι προηγήθηκε του «και εδώ»;  Η διάψευση δεν εξηγεί το αντικείμενο της συνομιλίας ούτε αν υπήρξε διαφωνία και πώς διευθετήθηκε. Πάντως, η αμερικανική διπλωματία είχε ανέκαθεν αξιοθαύμαστες προγνωστικές επιδόσεις.

Ιούνιος 1993, σύνοδος υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Βουλιαγμένη. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Γουόρεν Κρίστοφερ, απαντώντας στη Μάρα Ζαχαρέα, κυβερνητική ρεπόρτερ τότε του Mega, μίλησε με βεβαιότητα για εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο αφήνοντας άναυδους όσους τον άκουγαν στη συνέντευξη Τύπου. Οι πρόωρες κάλπες δεν βρίσκονταν ακόμη στο κάδρο. 

Ακολούθησαν η ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης από τον Σαμαρά και η απόσυρση της εμπιστοσύνης του Συμπιλίδη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι 151 έγιναν 150. Οι εκλογές έγιναν στις 10 Οκτωβρίου. Ακριβώς τον μήνα που είχε προβλέψει ο Κρίστοφερ. Δεν αποδεικνύεται παρέμβαση ούτε τότε ούτε τώρα. Αλλά η ομοιότητα προκαλεί: Ο Κρίστοφερ ήξερε πότε θα στηθούν κάλπες. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να εξηγεί και πώς μεθοδεύεται η διαδικασία της ανατροπής μιας κυβέρνησης. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό: τι θέλει η Γκίλφοϊλ (ΗΠΑ) από την κυβέρνηση για να μην δρομολογήσει τη διαδικασία ανατροπής της;

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