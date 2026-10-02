Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου: Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Περιόδου 2026-27

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Η νέα σεζόν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείουέρχεται με 34 παραγωγές, 70 εκδηλώσεις και 740 καλλιτέχνες.
Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος περιλαμβάνονται οι όπερες Ναμπούκο και Μαντάμ Μπατερφλάι και το αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο.
Το πρόγραμμα:
Νέα Παραγωγή
Τζουζέπε Βέρντι
Ναμπούκο
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Renato Bonajuto
Σκηνοθετική προσαρμογή για το ΠΣΚΗ: Dejan Proshev
Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες
Σκηνικά: Flavio Arbetti
Κοστούμια: Artemio Cabassi
Σχεδιασμός φωτισμών: Milco Aleksandrov
Ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Βόρειας Μακεδονίας
Εξάρχων Ορχήστρας: Kliment Todoroski
Χορωδία της Εθνικής Όπερας της Βόρειας Μακεδονίας
Διεύθυνση χορωδίας: Jasmina Gjorgjesk
Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου
Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου, Γιάννης Κιαγιαδάκης
Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Βόρειας Μακεδονίας
Χορογραφία: Maja Mitrovska-Bogojevska
Υποτιτλισμός: Έλντα Κλαδάκη
Διεύθυνση σκηνής: Marko Pavlevski
12, 13, 14 & 15 Νοεμβρίου 2026
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Νέα Παραγωγή
Τζάκομο Πουτσίνι
Μαντάμα Μπατερφλάι
Συμπαραγωγή με την Εθνική Όπερα της Σλοβενίας
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Vinko Möderndorfer
Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου
Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης, Λένα Χατζηγεωργίου
7, 8, 9 & 10 Απριλίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Χάνσελ και Γκρέτελ
Θεατρική Παράσταση
Συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Χορογραφίες – Κίνηση – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας
Μουσική – Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής
Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Χρυσή Ροβυθάκη, Θανάσης Τσεκούρας, Στέλλα Φιλιππάκη
5, 6, 12, 13 & 19, 20 Δεκεμβρίου 2026
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Νέα Παραγωγή
Γιατρός με το στανιό του Μολιέρου
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαυροματίδης
Μετάφραση: Δημήτρη Ι. Λάμψα, εκδόσεις Δωδώνη
Μετάφραση: Δημήτριος Λάμψας
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαυροματίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου
Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Νικολής Αβραμάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Τζένη Ασημίνα, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Βασίλης Ξενικάκης, Ρένα Πασπάτη, Γιώργος Σουβατζόγλου, Κώστας Φραντζεσκάκης, Ελένη Χανιωτάκη, Ιάσονας Χριστοδούλου
16, 17 & 23, 24 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Μια Ζωή – Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας με τη Νένα Μεντή
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Σκηνικά: Άννα Ζούλια
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη
Ερμηνεία: Νένα Μεντή
5 & 6 Μαρτίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Η δολοφονία του Ρότζερ Άκροϊντ της Αγκάθα Κρίστι
Σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
28, 29 & 30 Μαΐου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Σλάβομιρ Μρόζεκ – Μεσοπέλαγα
Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης
Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου
Ζωντανή μουσική επί σκηνής: Γιάννης Κιαγιαδάκης
Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή
Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Ορφέας Χατζηδημητρίου, Ιάσονας Χριστοδούλου, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Νικολής Αβραμάκης
23, 24 & 25 Οκτωβρίου 2026
Πειραματική Σκηνή
Ράφτης Κυριών του Ζωρζ Φεντώ
Μετάφραση – διασκευή: Άννα Βαρβαρέσου Τζόγια
Σκηνοθεσία: Μανώλης Σειραγάκης
Σκηνικά – κοστούμια: Κάλλη Καραδάκη
Φωτισμοί: Μιχάλης Ξηραδάκης
Ηθοποιοί: Αντώνης Βαμιεδάκης, Νίκος Βαράκης, Δημήτρης Βαρελάς, Θωμαΐς Καστάνη, Μαρία Βασιλειάδου, Γιάννης Χατζηβασιλείου, Μελίνα Μεταξά, Κάλλια Παπασυμεών, Εμμανουέλα Σαλάι
14 Μαρτίου 2027
Πειραματική Σκηνή
Σονάτες του Σεληνόφωτος
Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου συνομιλεί με τις σονάτες για πιάνο του Λ. Β. Μπετόβεν
Σκηνοθεσία: Σοφία Δερμιτζάκη
Ερμηνεία: Νικολέτα Δάφνου, Αντώνης Περαντωνάκης
Πιάνο: Κωνσταντίνος Κατσούλης
Σκηνικά/Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη
8 & 9 Μαΐου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Βραδιά Νέων Χορογράφων
Πρωτότυπα έργα σύγχρονου χορού με ανερχόμενους νέους ταλαντούχους χορευτές και χορογράφους από την Κρήτη
9 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Βραδιά Χορού
Βραδιά χορού με νέους ταλαντούχους χορευτές από όλη την Κρήτη
σε μουσική του Άστορ Πιατσόλα
Καλλιτεχνική – Χορογραφική επιμέλεια: Μαρία Κουσουνή
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας
Μικρό Ορχηστρικό Σύνολο
26 & 27 Φεβρουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Γιάννης Μαρκόπουλος
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»
Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Κουντούρης
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου
Ερμηνεύουν: Λευτέρης Καλλέργης, Αντώνης Πλαΐτης, Διονύσης Σούρμπης, Μαρία Τζομπανάκη
Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου
Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου
Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης
23 Μαρτίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Ρεσιτάλ του πολυβραβευμένου και διεθνούς αναγνωρισμένου πιανίστα Nikolay Luganski
Ερμηνεία: Nikolay Luganski
21 Νοεμβρίου 2026
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Καρναβάλι των ζώων – Πέτρος και Λύκος
Μικρό Ορχηστρικό Σύνολο
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας
13 Φεβρουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Υψίφωνος: Μαρίζα Αναστασιάδου
Τενόρος: Dario Di Vietri
3 & 4 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Συναυλία Βυζαντινής μουσικής
Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες»
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αντώνιος Πλαΐτης
20 Απριλίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Γιώργης Καράτζης “Εμινέ”
Κρητικό ερωντικό τραγούδι
Σε συνεργασία με την εταιρεία Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον
Συμμετέχει σύνολο παραδοσιακής μουσικής
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πάρις Περισυνάκης
29 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Αφιέρωμα στον Βασίλη Ξυλούρη
Μια βραδιά για τον μεγάλο Κρητικό καλλιτέχνη
Με τη συμμετοχή γνωστών Κρητικών Καλλιτεχνών
10 Μαρτίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
8ο Φεστιβάλ Πιάνου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Καρύδης
Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Πέτρος Μόσχος
Γενικός συντονισμός: Ιωάννα Γιάνναρη
5, 6 & 7 Φεβρουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» & Αίθουσα Συναυλιών
3ο Φεστιβάλ Κιθάρας
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαστοράκης
Καλλιτεχνική πρόταση – συντονισμός: Μάρα Παναγιωτάκη
16, 17 & 18 Απριλίου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Συναυλία του Φωνητικού Συνόλου ΘΑΛΗΤΑΣ
Συναυλία με γνωστά a cappella χορωδιακά έργα στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας
Φωνητικό Σύνολο “Θαλήτας“
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας
26 Απριλίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Alekos Vretos Quartet “Mediterranean Echoes”
Ούτι: Μαρίνα Ηλιάδου
Κλαρινέτο: Γιάννης Δίσκος
Μπάσο: Ντίνος Μάνος
Πιάνο: Δημήτρης Βερδίνογλου
28 Νοεμβρίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Ελαφρότητα και Πάθος, ένα παιχνίδι συναισθημάτων
Κλαρινέτο: Όθωνας Γκόγκας
Βιολοντσέλο: Βασίλης Σαΐτης
Πιάνο: Martyna Jatkauskaite
10 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Ο έρωτας στον ρομαντισμό
Τσέλο: Χρήστος Γρίμπας
Πιάνο: Γιώργος Λαζαρίδης
14 Φεβρουαρίου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Ο Πύργος του Κυανοπώγωνα
Υψίφωνος:Marina Temesi
Βαθύφωνος: Μάνος Χριστοφακάκης
Πιάνο: Mélisande Sinsoulier
Υποτιτλισμός: Ζωή Καραμπέκιου
19 Φεβρουαρίου 2027
Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»
Echoes of the New
Φλάουτο: Μάνος Παναγιωτάκης
Φαγκότο: Βασίλης Πριόβολος
Πιάνο: Έλενα Περισυνάκη
27 Μαρτίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Tρεις Σονάτες, τρεις συνθέτες, τρεις αιώνες
Βιολί:Wolfgang Schroeder
Πιάνο: Τίτος Γουβέλης
15 Μαΐου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Ηχώ του χρόνου: Απ΄τον κλασικισμό στην αναζήτηση
Κλαρινέτο: Αλέξανδρος Βλάχος
Φαγκότο: Ανδρέας Σπυρόπουλος
Πιάνο: Γρηγόριος Ζαμπάρας
5 Ιουνίου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Κύκλος | Ανερχόμενοι Νέοι Σολίστ
Ρεσιτάλ Βιολιού του Αθανάσιου Κυπάρου
Βραβείο «Ακούμε τους Νέους 2026»
Βιολί: Αθανάσιος Κυπάρος
Πιάνο:Ai Motohashi
21 Δεκεμβρίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
Ρεσιτάλ Πιάνου του Γεώργιου Πεπώνη
Βραβείο «Ακούμε τους Νέους 2026»
Πιάνο: Γεώργιος Πεπώνης
22 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Νέοι σολίστ συνομιλούν – Από τον Μπαχ στον Μπάρτοκ
Ρεσιτάλ για βιολί και πιάνο
Βιολί: Κατερίνα Καλαϊτζάκη
Πιάνο: Παναγιώτης Πεδιαδίτης
30 Ιανουαρίου 2027
Αίθουσα Συναυλιών
Το ΑΙ με τον Σήφη Σηφάκη
1 Νοεμβρίου 2026
Αίθουσα Συναυλιών
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