Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου: Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Περιόδου 2026-27

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Η νέα σεζόν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείουέρχεται με 34 παραγωγές, 70 εκδηλώσεις και 740 καλλιτέχνες.

Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος περιλαμβάνονται οι όπερες Ναμπούκο και Μαντάμ Μπατερφλάι και το αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Το πρόγραμμα:

Κύκλος | Όπερα

Νέα Παραγωγή

Τζουζέπε Βέρντι

Ναμπούκο

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

​​Σκηνοθεσία: Renato Bonajuto

​Σκηνοθετική προσαρμογή για το ΠΣΚΗ: Dejan Proshev

Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες

Σκηνικά: Flavio Arbetti

​Κοστούμια: Artemio Cabassi

​​Σχεδιασμός φωτισμών: Milco Aleksandrov

​Ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Βόρειας Μακεδονίας

​Εξάρχων Ορχήστρας: Kliment Todoroski

Χορωδία της Εθνικής Όπερας της Βόρειας Μακεδονίας

​ Διεύθυνση χορωδίας: Jasmina Gjorgjesk

​Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου

​Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου, Γιάννης Κιαγιαδάκης​

Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Βόρειας Μακεδονίας

Χορογραφία: Maja Mitrovska-Bogojevska

Υποτιτλισμός: Έλντα Κλαδάκη

Διεύθυνση σκηνής: Marko Pavlevski

12, 13, 14 & 15 Νοεμβρίου 2026

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Νέα Παραγωγή

Τζάκομο Πουτσίνι

Μαντάμα Μπατερφλάι

Συμπαραγωγή με την Εθνική Όπερα της Σλοβενίας

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Vinko Möderndorfer

Συμμετέχουν καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης, Λένα Χατζηγεωργίου

7, 8, 9 & 10 Απριλίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Θέατρο

Χάνσελ και Γκρέτελ

Θεατρική Παράσταση

Συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Χορογραφίες – Κίνηση – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας

Μουσική – Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας

Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Χρυσή Ροβυθάκη, Θανάσης Τσεκούρας, Στέλλα Φιλιππάκη

5, 6, 12, 13 & 19, 20 Δεκεμβρίου 2026

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Νέα Παραγωγή

Γιατρός με το στανιό του Μολιέρου

Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαυροματίδης

Μετάφραση: Δημήτρη Ι. Λάμψα, εκδόσεις Δωδώνη

Μετάφραση: Δημήτριος Λάμψας

Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαυροματίδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Νικολής Αβραμάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Τζένη Ασημίνα, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Βασίλης Ξενικάκης, Ρένα Πασπάτη, Γιώργος Σουβατζόγλου, Κώστας Φραντζεσκάκης, Ελένη Χανιωτάκη, Ιάσονας Χριστοδούλου

16, 17 & 23, 24 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Μια Ζωή – Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας με τη Νένα Μεντή

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Ερμηνεία: Νένα Μεντή

5 & 6 Μαρτίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Η δολοφονία του Ρότζερ Άκροϊντ της Αγκάθα Κρίστι

Σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

28, 29 & 30 Μαΐου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Σλάβομιρ Μρόζεκ – Μεσοπέλαγα

Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης

Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου

Ζωντανή μουσική επί σκηνής: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή

Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Ορφέας Χατζηδημητρίου, Ιάσονας Χριστοδούλου, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Νικολής Αβραμάκης

23, 24 & 25 Οκτωβρίου 2026

Πειραματική Σκηνή

Ράφτης Κυριών του Ζωρζ Φεντώ

Μετάφραση – διασκευή: Άννα Βαρβαρέσου Τζόγια

Σκηνοθεσία: Μανώλης Σειραγάκης

Σκηνικά – κοστούμια: Κάλλη Καραδάκη

Φωτισμοί: Μιχάλης Ξηραδάκης

Ηθοποιοί: Αντώνης Βαμιεδάκης, Νίκος Βαράκης, Δημήτρης Βαρελάς, Θωμαΐς Καστάνη, Μαρία Βασιλειάδου, Γιάννης Χατζηβασιλείου, Μελίνα Μεταξά, Κάλλια Παπασυμεών, Εμμανουέλα Σαλάι

14 Μαρτίου 2027

Πειραματική Σκηνή

Σονάτες του Σεληνόφωτος

Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου συνομιλεί με τις σονάτες για πιάνο του Λ. Β. Μπετόβεν

Σκηνοθεσία: Σοφία Δερμιτζάκη

Ερμηνεία: Νικολέτα Δάφνου, Αντώνης Περαντωνάκης

Πιάνο: Κωνσταντίνος Κατσούλης

Σκηνικά/Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη

8 & 9 Μαΐου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Χορός

Βραδιά Νέων Χορογράφων

Πρωτότυπα έργα σύγχρονου χορού με ανερχόμενους νέους ταλαντούχους χορευτές και χορογράφους από την Κρήτη

9 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Βραδιά Χορού

Βραδιά χορού με νέους ταλαντούχους χορευτές από όλη την Κρήτη

σε μουσική του Άστορ Πιατσόλα

Καλλιτεχνική – Χορογραφική επιμέλεια: Μαρία Κουσουνή

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

Μικρό Ορχηστρικό Σύνολο

26 & 27 Φεβρουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Αφιέρωμα

Γιάννης Μαρκόπουλος

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Κουντούρης

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου

Ερμηνεύουν: Λευτέρης Καλλέργης, Αντώνης Πλαΐτης, Διονύσης Σούρμπης, Μαρία Τζομπανάκη

Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης

23 Μαρτίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Διάσημα έργα

Ρεσιτάλ του πολυβραβευμένου και διεθνούς αναγνωρισμένου πιανίστα Nikolay Luganski

Ερμηνεία: Nikolay Luganski

21 Νοεμβρίου 2026

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Καρναβάλι των ζώων – Πέτρος και Λύκος

Μικρό Ορχηστρικό Σύνολο

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

13 Φεβρουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Εορταστικές εκδηλώσεις

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Υψίφωνος: Μαρίζα Αναστασιάδου

Τενόρος: Dario Di Vietri

3 & 4 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Βυζαντινή μουσική

Συναυλία Βυζαντινής μουσικής

Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αντώνιος Πλαΐτης

20 Απριλίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Παραδοσιακή μουσική

Γιώργης Καράτζης “Εμινέ”

Κρητικό ερωντικό τραγούδι

Σε συνεργασία με την εταιρεία Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον

Συμμετέχει σύνολο παραδοσιακής μουσικής

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πάρις Περισυνάκης

29 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Αφιέρωμα στον Βασίλη Ξυλούρη

Μια βραδιά για τον μεγάλο Κρητικό καλλιτέχνη

Με τη συμμετοχή γνωστών Κρητικών Καλλιτεχνών

10 Μαρτίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»



Κύκλος | Φεστιβάλ

8ο Φεστιβάλ Πιάνου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Καρύδης

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Πέτρος Μόσχος

Γενικός συντονισμός: Ιωάννα Γιάνναρη

5, 6 & 7 Φεβρουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» & Αίθουσα Συναυλιών

3ο Φεστιβάλ Κιθάρας

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαστοράκης

Καλλιτεχνική πρόταση – συντονισμός: Μάρα Παναγιωτάκη

16, 17 & 18 Απριλίου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Κύκλος | Χορωδιακή Μουσική

Συναυλία του Φωνητικού Συνόλου ΘΑΛΗΤΑΣ

Συναυλία με γνωστά a cappella χορωδιακά έργα στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας

Φωνητικό Σύνολο “Θαλήτας“

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

26 Απριλίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Κύκλος | Μουσική Δωματίου

Alekos Vretos Quartet “Mediterranean Echoes”

Ούτι: Μαρίνα Ηλιάδου

Κλαρινέτο: Γιάννης Δίσκος

Μπάσο: Ντίνος Μάνος

Πιάνο: Δημήτρης Βερδίνογλου

28 Νοεμβρίου 2026

Αίθουσα Συναυλιών

Ελαφρότητα και Πάθος, ένα παιχνίδι συναισθημάτων

Κλαρινέτο: Όθωνας Γκόγκας

Βιολοντσέλο: Βασίλης Σαΐτης

Πιάνο: Martyna Jatkauskaite

10 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Ο έρωτας στον ρομαντισμό

Τσέλο: Χρήστος Γρίμπας

Πιάνο: Γιώργος Λαζαρίδης

14 Φεβρουαρίου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Ο Πύργος του Κυανοπώγωνα

Υψίφωνος:Marina Temesi

Βαθύφωνος: Μάνος Χριστοφακάκης

Πιάνο: Mélisande Sinsoulier

Υποτιτλισμός: Ζωή Καραμπέκιου

19 Φεβρουαρίου 2027

Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Echoes of the New

Φλάουτο: Μάνος Παναγιωτάκης

Φαγκότο: Βασίλης Πριόβολος

Πιάνο: Έλενα Περισυνάκη

27 Μαρτίου 2026

Αίθουσα Συναυλιών

Tρεις Σονάτες, τρεις συνθέτες, τρεις αιώνες

Βιολί:Wolfgang Schroeder

Πιάνο: Τίτος Γουβέλης

15 Μαΐου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Ηχώ του χρόνου: Απ΄τον κλασικισμό στην αναζήτηση

Κλαρινέτο: Αλέξανδρος Βλάχος

Φαγκότο: Ανδρέας Σπυρόπουλος

Πιάνο: Γρηγόριος Ζαμπάρας

5 Ιουνίου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Κύκλος | Ανερχόμενοι Νέοι Σολίστ

Ρεσιτάλ Βιολιού του Αθανάσιου Κυπάρου

Βραβείο «Ακούμε τους Νέους 2026»

Βιολί: Αθανάσιος Κυπάρος

Πιάνο:Ai Motohashi

21 Δεκεμβρίου 2026

Αίθουσα Συναυλιών

Ρεσιτάλ Πιάνου του Γεώργιου Πεπώνη

Βραβείο «Ακούμε τους Νέους 2026»

Πιάνο: Γεώργιος Πεπώνης

22 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Νέοι σολίστ συνομιλούν – Από τον Μπαχ στον Μπάρτοκ

Ρεσιτάλ για βιολί και πιάνο

Βιολί: Κατερίνα Καλαϊτζάκη

Πιάνο: Παναγιώτης Πεδιαδίτης

30 Ιανουαρίου 2027

Αίθουσα Συναυλιών

Κύκλος | Πρόσωπα και Ιδέες

Το ΑΙ με τον Σήφη Σηφάκη

1 Νοεμβρίου 2026

Αίθουσα Συναυλιών