Εφορία: Τρέχει να προλάβει την παραγραφή – Ποιοι φορολογικοί φάκελοι κλείνουν στο τέλος του 2026

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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του 2026, βάζοντας την ΑΑΔΕ σε αγώνα δρόμου για να προλάβει να ολοκληρώσει ελέγχους και καταλογισμούς πριν οι φάκελοι κλείσουν οριστικά.

Στο στόχαστρο μπαίνουν κατά προτεραιότητα υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του 2020, αλλά και παλαιότεροι φάκελοι που, λόγω ειδικών παρατάσεων, φθάνουν τώρα στο τέλος της διαδρομής τους. Το νέο στοιχείο που αλλάζει τους συσχετισμούς είναι η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έβαλε φρένο στην πρακτική της μεγάλης επιμήκυνσης των προθεσμιών παραγραφής, κρίνοντας αντισυνταγματική την 20ετή παραγραφή και περιορίζοντας αντίστοιχες ρυθμίσεις δεκαετούς διάρκειας.

Για την ΑΑΔΕ αυτό σημαίνει λιγότερος χρόνος και μεγαλύτερη πίεση. Δεν αρκεί πλέον ένας φάκελος να έχει απλώς ανοίξει. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, να έχουν εκδοθεί οι πράξεις προσδιορισμού φόρων και προστίμων και να έχουν κοινοποιηθεί στους φορολογουμένους. Η βασική κατηγορία αφορά τις φορολογικές υποθέσεις του 2020. Οι δηλώσεις για τα εισοδήματα εκείνης της χρονιάς υποβλήθηκαν το 2021 και, με βάση τον γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής, η προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στην πράξη, οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται μέσα στους επόμενους μήνες να ξεχωρίσουν ποιες υποθέσεις έχουν το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον και να τις περάσουν πρώτες από το «κόσκινο». Στη λίστα μπαίνουν περιπτώσεις με ενδείξεις απόκρυψης εισοδήματος, αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και συναλλαγών, ευρήματα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αλλά και υποθέσεις ΦΠΑ στις οποίες υπάρχουν ασυμφωνίες ή ύποπτες κινήσεις.

Και παλαιότεροι φάκελοι στο μικροσκόπιο

Το ελεγκτικό ενδιαφέρον δεν σταματά στο 2020. Υπάρχουν και παλαιότερες υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές επειδή είχε ενεργοποιηθεί νόμιμη παράταση της παραγραφής. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν φάκελοι της χρήσης 2018, στους οποίους οι δηλώσεις δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα αλλά κατατέθηκαν εκπρόθεσμα μέσα στο 2024. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η παραγραφή μπορεί να φθάνει έως το τέλος του 2026.

Αντίστοιχα, για υποθέσεις του 2019 όπου υποβλήθηκε αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέσα στο 2025, η προθεσμία μπορεί επίσης να μετακινηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται σε ΦΠΑ και φορολογία κεφαλαίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εμφάνιση νέων στοιχείων κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετίας μπορεί να επηρεάσει την τελική ημερομηνία παραγραφής.

Τέλος στις «αιώνιες» υποθέσεις

Η απόφαση του ΣτΕ έχει όμως ευρύτερη σημασία. Βάζει όρια στη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να κρατά ανοικτούς φορολογικούς φακέλους για δεκαετίες και επαναφέρει στο προσκήνιο τον βασικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής.Για τους φορολογουμένους αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Για την ΑΑΔΕ όμως σημαίνει ότι οι υποθέσεις που θεωρούνται σημαντικές πρέπει πλέον να ελέγχονται ταχύτερα και να μην μένουν για χρόνια στα συρτάρια. Έτσι, το τελευταίο τρίμηνο του 2026 προμηνύεται ιδιαίτερα πιεστικό για τον φοροελεγκτικό μηχανισμό. Όσο πλησιάζει η 31η Δεκεμβρίου, οι φάκελοι που βρίσκονται ένα βήμα πριν την παραγραφή θα περνούν πρώτοι από το μικροσκόπιο. Γιατί από την 1η Ιανουαρίου 2027, όσες υποθέσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως μπορεί να χαθούν οριστικά για το Δημόσιο.

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