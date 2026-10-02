Πλασματικά έτη: Η έξοδος στη σύνταξη που γλιτώνει πέντε χρόνια αναμονής για χιλιάδες ασφαλισμένους σήμερα

Takeaways by to pontiki AI Οι ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου επιτρέπει σε πολλούς εργαζόμενους να συνταξιοδοτηθούν στα 62 έτη, αποφεύγοντας την αναμονή έως τα 67 για τη γενική συνταξιοδότηση.

Το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών υπολογίζεται βάσει των αποδοχών ή της ασφαλιστικής κατηγορίας του αιτούντος, με δυνατότητα έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ρύθμιση για την αξιοποίηση πλασματικών ετών και στην επικουρική ασφάλιση, ώστε να συμπληρώνεται ευκολότερα το απαιτούμενο όριο των 4.500 ημερών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε «κλειδί» για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη μετατρέπονται τα πλασματικά έτη ασφάλισης, καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι τα επιστρατεύουν για να καλύψουν τα κενά που τους χωρίζουν από τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει αυξήσει αισθητά το ενδιαφέρον για τις αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου ένας στους δύο ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα είτε για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης είτε για να κατοχυρώσει ευνοϊκότερο όριο ηλικίας.

Στον πλασματικό χρόνο μπορούν να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, περίοδοι ανεργίας και ασθένειας, χρόνος ανατροφής τέκνων αλλά και ορισμένα κενά ασφάλισης.

Το μεγάλο στοίχημα για πολλούς ασφαλισμένους είναι να φτάσουν τα 40 έτη ασφάλισης ή τις 12.000 ημέρες, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62.

Εκεί ακριβώς αποκτούν ιδιαίτερη αξία τα πλασματικά χρόνια. Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος αλλά υπολείπονται μερικά χρόνια ή ένσημα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να καλύψουν τη διαφορά μέσω αναγνώρισης.

Η εναλλακτική, όταν δεν συμπληρώνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να σημαίνει αναμονή έως τα 67, οπότε ισχύει η γενική δυνατότητα συνταξιοδότησης με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Η διαφορά των πέντε ετών εξηγεί και γιατί το ενδιαφέρον για τα πλασματικά χρόνια είναι τόσο μεγάλο. Ιδιαίτερα έντονη χρήση γίνεται από ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, όπως γιατρούς και δικηγόρους, οι οποίοι συχνά διαθέτουν χρόνια σπουδών ή άλλα διαστήματα που μπορούν να αναγνωριστούν.

Πόσο κοστίζει η εξαγορά

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, το κόστος αναγνώρισης αντιστοιχεί στο 20% των αποδοχών του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την αίτηση.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες, το ποσό συνδέεται με την ασφαλιστική κατηγορία και την εισφορά κύριας ασφάλισης που έχει επιλεγεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την αίτηση αναγνώρισης.

Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση λαμβάνουν έκπτωση 2% για κάθε έτος που αναγνωρίζεται. Εναλλακτικά, το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη, μετά την έκδοσή της.

Τα πλασματικά χρόνια μπαίνουν και στην επικουρική

Το επόμενο μεγάλο μέτωπο αφορά την επικουρική σύνταξη. Το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ρύθμιση που θα επιτρέπει την αξιοποίηση πλασματικών ετών και για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης 15ετίας, δηλαδή των 4.500 ημερών ασφάλισης.

Σήμερα, όποιος δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο πραγματικό χρόνο κινδυνεύει να μείνει χωρίς επικουρική σύνταξη, ακόμη κι αν του λείπει σχετικά μικρός αριθμός ενσήμων.

Η αλλαγή αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους που εκτιμάται ότι βρίσκονται κοντά στο όριο των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

Για αυτούς, τα πλασματικά χρόνια δεν θα αποτελούν απλώς έναν τρόπο ταχύτερης εξόδου από την εργασία, αλλά ενδεχομένως και τη διαφορά ανάμεσα στη χορήγηση ή την απώλεια μιας ολόκληρης επικουρικής σύνταξης.

Διαβάστε επίσης:

Σε ετοιμότητα η ΕΕ για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ – Κρίσιμη η συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή: Όχι σε οριζόντιες μειώσεις φόρων για την ενέργεια

Κομισιόν: Έως 0,6% του ΑΕΠ η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια – «Φρένο» στα αιτήματα από Ελλάδα και Ιταλία













