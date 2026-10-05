Η Choose στο Greece Race for the Cure

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Η Choose συμμετείχε στο Greece Race for the Cure, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στηρίζοντας το σημαντικό έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ομάδα της Choose έδωσε δυναμικό «παρών», περπατώντας τη διαδρομή των 2 χλμ. μαζί με χιλιάδες ανθρώπους. Ανάμεσα στο πλήθος, τα μπαλόνια της Choose με το μήνυμα “Hope in Every Step” συνόδευσαν την ομάδα σε όλη τη διαδρομή, μεταδίδοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους.

Το μήνυμα συνδέθηκε φυσικά με τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς κάθε βήμα στη διαδρομή ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενημέρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Για την Choose, η συμμετοχή στη διοργάνωση είχε και μια ακόμη διάσταση, καθώς έφερε τους ανθρώπους της μαζί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, μεταφέροντας το πνεύμα συνεργασίας τους σε μια δράση με ξεχωριστό σκοπό.

Η στήριξη του «Άλμα Ζωής» αποτελεί μέρος της επιλογής της Choose να είναι παρούσα σε πρωτοβουλίες με κοινωνική αξία και να συμβάλλει στην ανάδειξη σημαντικών μηνυμάτων μέσα από την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, η ομάδα έχει την ευκαιρία να μοιράζεται διαφορετικές εμπειρίες και, ταυτόχρονα, να γίνεται μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που αφορά όλους.

Γιατί κάποια βήματα αξίζει να τα κάνουμε παρέα.