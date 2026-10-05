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05.10.2026 12:04

«Ιστορίες Γυναικών» που καθηλώνουν σε Α’ προβολή στο Novalifε!

05.10.2026 12:04
novalife

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  • Πρεμιέρα για τα ντοκιμαντέρ «Marlee Matlin: Not alone anymore» (6/10) και «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» (20/10), τις Τρίτες του Οκτωβρίου
  • Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν και τα ντοκιμαντέρ «A Conversation with Romy​» (13/10), «Shocking Schiaparelly» (27/10)

Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» έρχονται και τις Τρίτες του Οκτωβρίου στο Novalifε! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «Marlee Matlin: Not alone anymore» (6/10, 21:00) και «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» (20/10, 21:00), ενώ θα  θυμηθούν ξανά τα ντοκιμαντέρ«A Conversation with Romy» (13/10), «Shocking Schiaparelly» (27/10).

Στο ντοκιμαντέρ «Marlee Matlin: Not alone anymore»» που θα προβληθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου (2025, διάρκειας 93’) οι συνδρομητές θα δουν πως η Μάρλι Μάτλιν ανατρέχει από την ιστορική της νίκη στα Όσκαρ έως την πολυετή καριέρα και δράση της, αποκαλύπτοντας τις προσωπικές μάχες της και τον αγώνα της για την εκπροσώπηση των κωφών στο Χόλιγουντ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβίστρια, έγραψε ιστορία ως η πρώτη κωφή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Children of a Lesser God».

Η συνέχεια (20/10, 21:00) περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» (2024, διάρκειας 100’). Η Λάιζα Μινέλι ανατρέχει σε μια ζωή σημαδεμένη από τη φήμη και την κληρονομιά της μητέρας της, της Τζούντι Γκάρλαντ. Σπάνιο υλικό και μαρτυρίες φωτίζουν την πορεία της προς μια δική της ταυτότητα και καριέρα.

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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