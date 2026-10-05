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BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

05.10.2026 08:05

Ξενοδοχεία: Πάνω από 3.000 νέα δωμάτια αλλάζουν τον επενδυτικό χάρτη της ελληνικής φιλοξενίας έως 2027

05.10.2026 08:05
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Περισσότερα από 3.000 νέα ξενοδοχειακά δωμάτια πρόκειται να προστεθούν στην ελληνική αγορά μέσα στη διετία 2026-2027, καθώς διεθνείς όμιλοι και επενδυτικά κεφάλαια ενισχύουν σημαντικά την παρουσία τους στον ελληνικό τουρισμό.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στην Αθήνα και στις Κυκλάδες. Η Πελοπόννησος αναδεικνύεται σε νέο ισχυρό πόλο πολυτελούς φιλοξενίας, με projects όπως το Six Senses Megalonisos και το Four Seasons Porto Heli, ενώ σε επόμενη φάση έχει προγραμματιστεί η άφιξη του πρώτου Waldorf Astoria στην Ελλάδα, στο Scarlet Bay.

Σημαντικό ρόλο στην επόμενη περίοδο αναμένεται να διαδραματίσει και το Ελληνικό, όπου τα σχέδια για το Mandarin Oriental και το Hard Rock Hotel & Casino Athens δημιουργούν νέα δεδομένα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μόνο η επένδυση του Hard Rock τοποθετείται στο επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ.

Η κινητικότητα αποτυπώνεται ήδη στις συναλλαγές. Οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα έφθασαν περίπου τα 1,5 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά περίπου 50% έναντι του 2024, ενώ οι συναλλαγές ξενοδοχειακών ακινήτων ανήλθαν σε 1,119 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων deals περιλαμβάνονται η απόκτηση του Grand Hyatt Athens από την Blackstone έναντι 235 εκατ. ευρώ και η συμφωνία της Premia Properties για ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο και Κω, αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ.

Το νέο κύμα επενδύσεων αυξάνει όμως και τον ανταγωνισμό. Η ταχεία προσθήκη νέων μονάδων, ιδιαίτερα στην κατηγορία υψηλών προδιαγραφών, μπορεί να εντείνει την πίεση στις τιμές και στις πληρότητες σε ορισμένους προορισμούς.

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